Guarisce dal linfoma e torna a danzare. «Spero che la mia storia aiuti gli altri»

Guarisce da un linfoma e torna a danzare nella Compagnia del balletto dell’Opera nazionale estone. È una testimonianza di forza d’animo e coraggio la storia di Francesco Piccinin. Originario di Marcon, ballerino di danza classica, Francesco ha 28 anni. Dal 2017 fa parte della compagnia del balletto estone, dopo aver studiato dall’età di 10 anni all’accademia del Teatro alla Scala di Milano ed essersi diplomato all’Opera Nazionale di Vienna.

Ma nel luglio 2021 la sua carriera ha rischiato di finire, colpito da una malattia che ne ha messo a repentaglio la vita. Oggi Francesco è tornato a ballare. Il sindaco Matteo Romanello e l’assessore Carolina Misserotti hanno voluto incontrarlo per consegnargli una targa per i suoi successi.

Nell’occasione Francesco Piccinin si è raccontato. «Se ho deciso di parlarne è perché sento che è arrivato il momento di liberarmi e spero che questo possa aiutare qualcuno che sta affrontando quello che ho passato io», spiega.

«A luglio 2021 mi hanno diagnosticato un linfoma e il 10 agosto 2021 ho cominciato le terapie che mi hanno permesso di essere qui oggi a raccontarlo. L’ho scoperto per caso. Vista la tempestività della diagnosi, l’unica terapia è stata la chemioterapia e per questo mi ritengo fortunato. Inutile dire che gli effetti della chemio sono stati parecchio debilitanti, emotivamente e fisicamente. A questa situazione si è aggiunto il Covid, che ha reso tutto molto più complicato».

Francesco sottolinea che la sua fortuna più grande è stata avere il supporto dei genitori, della sorella, della sua cagnolina Lola e di chi gli è stato vicino. Finalmente il 10 dicembre 2021, dopo sei cicli di chemio, gli esami hanno dato l’esito sperato: il linfoma era sparito.

«Ora cominciava un’altra battaglia», ricordava Piccinin, «Dovevo prendere quello che era rimasto del mio fisico e riportarlo a quello che era prima della malattia, in modo da riuscire a ballare nuovamente».

Prima la riabilitazione in Italia. Poi il 6 marzo 2022 il volo per Tallinn. «Ricominciare è stato difficile», aggiunge Piccinin, «Se da una parte ero molto felice di ritornare in sala prove, dall’altra mi sentivo in gran difetto perché vedevo tutti i miei colleghi fare lezione, come se fosse tutto così naturale per loro.

In quel momento per me anche solo stendere il piede era un’impresa. Ecco, la danza mi ha aiutato a non pensarci troppo, almeno quand'ero in sala prove». Così come il supporto del coach Jared Matthews.

A fine aprile il ritorno sul palco, con un passo a due tratto dal balletto “Picasso” di Jevgeni Grib.

«Quella sera», conclude, «mi ha fatto capire che la vita va vissuta nel bene e nel male, perché è un dono in prestito, e, prima o poi, andrà restituita per far spazio a nuova vita».