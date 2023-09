La storia di Giorgio, l’altro Comandante. «La legge del mare vale più della guerra»

Un film può far riaprire il cassetto della memoria e dare nuovo valore ad una storia sentita raccontare tante volte dal proprio padre. È successo a Giorgio Griffon, insegnante in un istituto tecnico veneziano, che sentendo parlare del film “Comandante”, presentato alla Mostra del Cinema, ha riletto sotto una nuova luce una storia che il padre Carlo, ufficiale di Marina durante l’ultima Guerra Mondiale, gli raccontava quando era ragazzo mostrandogli una catenina con appeso, come medaglietta, un boomerang.

Come nel “Comandante”, la storia di Carlo Griffon – cognome da pronunciare alla francese in quanto il padre titolare di un negozio di vetri a San Marco era cittadino d’oltralpe ma aveva poi preso la cittadinanza italiana –, è una storia di guerra, di navi affondate e di naufraghi salvati anche se prima di finire in acqua erano soldati nemici. Gesta che anche in questa storia si consumano nel mare Egeo, nel 1941.

Quella catenina è il dono di un soldato australiano a Carlo che prima affonda l’incrociatore inglese su cui è imbarcato il nemico e poi lo salva dalle acque dove era finito. Una storia raccontata al figlio Giorgio, con «naturalezza e senza enfasi».

«Quando ho sentito parlare del film “Comandante” sono rimasto perplesso: la storia di un comandante di sommergibili che durante la Seconda guerra mondiale si ferma per recuperare i naufraghi che ha reso tali lui stesso in un’azione bellica, dimostrando un senso di umanità che trascende le regole formali», racconta Giorgio, «la mia perplessità derivava dal fatto che quella storia, nella sostanza, l’avevo già sentita.

Tra i ricordi di mio padre, che durante l’ultima guerra mondiale, ha comandato anche un “Mas”(Motoscafo armato silurante), mentre come Guardia Marina era di stanza sull’isola greca di Lero, c’è una catenina con un boomerang, di valore venale pressoché nullo.

Lui mi spiegava con molta semplicità che la conservava perché gli era stata regalata da un naufrago: un australiano che si trovava a bordo di una nave inglese che era stata attaccata, la notte del 21 maggio 1941, dalla squadriglia di Mas di cui faceva parte quello di mio padre.

In Egeo. Credo che l’episodio sia quello in cui si era guadagnato una medaglia d’argento al valor militare. S’erano fermati con i loro motoscafi velocissimi e imprendibili e avevano recuperato quelli che stavano per affogare, incuranti che fossero italiani, inglesi o altro».

«E quello, l’australiano scampato al mare, gli aveva regalato un oggetto minuto che aveva con sé, per riconoscenza», continua Griffon, «il concetto era talmente semplice che ho impiegato anni, ahimè troppi, per esplicitarlo nella maniera dovuta: siamo in guerra, siamo nemici, ci spariamo addosso; ma quando uno di noi finisce in acqua non è più un nemico, è un naufrago, e l’altro lo deve salvare. Credo che qui ci sia un senso di cavalleria e di onore molto più profondo di qualsiasi decorazione, parata o altro».

La storia di Carlo è una continua avventura. Dopo l’8 settembre decide di aderire, ancora con la divisa di Comandante di Vascello, al Comitato Nazionale di Liberazione (Cnl) di Venezia. Ma viene prima arrestato e poi deportato in un campo di prigionia che si trovava in Polonia. Una volta tornato a casa, per qualche anno s’imbarca su navi mercantili.

Per motivi famigliari decide di smettere con in mare e diventa negoziante di scarpe prima e rappresentante di liquori poi. «La sua storia», dice il figlio Giorgio, «è anche un insegnamento di vita bello grosso. E poi la mia storia casalinga mi piace almeno quanto quella del film».