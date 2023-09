Il derby veneto finisce senza reti. Cittadella e Venezia combattono ma non graffiano

Fra Cittadella e Venezia, a parte la finale playoff di andata di due anni fa, il pareggio la fa da padrone in campionato quando si gioca al Tombolato. I granata restano imbattuti (4 vittorie e 3 divisioni della posta), e gli arancioneroverdi si portano a casa un punto che non fa male, sul quale pesano come macigni le manone di Joronen, bravo a neutralizzare tre situazioni pericolosissime davanti alla sua porta.

Risultato giusto, al termine di un derby che magari non sarà piaciuto molto agli esteti del calcio, ma che è stato combattuto e tirato sino alla fine, anche se tanta corsa e tanto impegno non hanno pagato in termini di gol.

Per la prima volta il Venezia non ha segnato, mentre il Citta è rimasto fermo a due reti, a conferma delle difficoltà che ha sotto la porta avversaria. Conta comunque che dopo il Bari sia riuscito a bloccare un'altra “corazzata” del torneo.

PRIMO TEMPO CON POCHE EMOZIONI

Il colpo d'occhio del Tombolato è notevole: oltre 5.000 spettatori, di cui più di un migliaio al seguito degli arancioneroverdi.

Vanoli cambia quattro pedine dell'undici che ha sbancato il Ferraris di Genova e dà fiducia a Sverko, Lella, Andersen e Bjarkason.

Sul fronte granata, invece, Gorini opta per il ritorno di Salvi sulla fascia destra della difesa, con Carissoni spostato dalla parte opposta, e per quello di Carriero a centrocampo, con Tessiore trequartista e Pandolfi a far coppia in avanti con Pittarello.

E proprio l'ex biancoscudato ha la ghiotta occasione per sbloccare il risultato dopo neppure 2 minuti: cross di Carriero, velo di Pandolfi e Pippo controlla e spara di sinistro a colpo sicuro, trovando però il corpo di Joronen a fare muro, con la palla che schizza in calcio d'angolo.

E' una gara che stenta a decollare, perché sia il Venezia (schierato con il 4-4-2) che il Cittadella si temono e lottano strenuamente soprattutto per la conquista del pallone, spesso accorciando le distanze fra i vari reparti.

Più ariosa la manovra di Pohjanpalo & C., con la ricerca insistita delle fasce laterali e i cross sotto la porta di Kastrati. Più arcigno e grintoso il modo di contrapporsi da parte di Branca e compagni, i quali aggrediscono i portatori di palla con costanza, impedendo loro spesso di ragionare.

Ne scaturisce un primo tempo sostanzialmente equilibrato, dove si esaltano le doti di Joronen, che al 25' ci mette una pezza su un gran destro di Carriero, liberatosi benissimo al limite dell'area.

I segnali di vita del Venezia si colgono intorno alla mezz'ora, e sono da brividi, perché al 28', su cross da destra di Candela Pohjanpalo si avventa di testa in tuffo mancando di poco il bersaglio. Tre minuti dopo Pavan cincischia con la sfera in fase di avvio dell'azione e per poco gli ospiti non ne approfittano con Lella. Ancora l'ex cagliaritano si fa sentire dalle parti di Kastrati con una sventola alta di poco.

RIPRESA SULLA STESSA FALSARIGA

Il secondo tempo si apre con un brivido intensissimo per i tifosi granata, perché Kastrati sugli sviluppi di un calcio d'angolo si fa sfuggire la palla, creando panico tra i compagni, ma nessuno degli avversari sfrutta il... regalo.

Poi sale di quota la squadra di Vanoli, che ha una qualità nel suo organico notevolissima. Il tecnico si gioca le carte Johnsen e Gytkjaer e dal 24' in poi crea problemi ai padovani, anche grazie ai nuovi. Ma pur avendo il predominio, non riesce a sfondare. Il tridente offensivo ci mette tanta buona volontà, eppure la difesa di casa regge bene la pressione.

Manca la lucidità necessaria per trovare il varco giusto e battere Kastrati.

I cambi non spostano di molto l'ago della bilancia e, dopo la sfuriata degli ospiti, sale di livello il Citta, che per due volte fa gridare al gol: prima con una serie di batti e ribatti in area, protagonisti Cassano e Magrassi, su cui la retroguardia avversaria ha buon gioco, poi con una grande botta di Carissoni su cui Joronen, il migliore in campo, sfodera un altro intervento salvarisultato.

Si va alla pausa per le Nazionali con il Venezia quarto in classifica a quota 8, mentre il Citta è nono. Sinora siamo in linea con gli obiettivi di entrambi.

CITTADELLA 0 – 0 VENEZIA

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati 5.5; Salvi 6, Pavan 7, Frare 6.5, Carissoni 6.5; Carriero 6 (22' st Cassano 6), Branca 6 (32' st Danzi sv), Amatucci 6 (32' st Mastrantonio sv); Tessiore 6 (12' st Vita 6.5); Pittarello 5.5, Pandolfi 5 (12' st Magrassi 5). A disposizione: Maniero, Angeli, Kornvig, Saggionetto, Rizza, Maistrello, Giraudo. Allenatore: E. Gorini.

VENEZIA (4-4-2): Joronen 7; Candela 5.5 (18' st Zampano 5.5), Altare 6.5, Idzes 6.5, Sverko 6.5; Bjarkason 6.5, Tessmann 6 (46' st Busio sv), Andersen 5.5 (18' st Johnsen 5), Lella 6 (26' st Ellertsson 6); Pohjanpalo 5.5, Pierini 5.5 (26' st Gytkjaer 5.5). A disposizione: Bertinato, Grandi, Modolo, Tcherychev, Dembele, Ullmann. Allenatore: P. Vanoli.

Arbitro: Monaldo di Macerata 5.5 (assistenti Baccini di Conegliano e Di Giacinto di Teramo, quarto uomo Canci di Carrara. Var: Miele di Nola, assistente Var: Fabbri di Ravenna).

Note: angoli 5-5. Ammoniti: Pittarello, Candela, Frare, Branca e Svenko per gioco scorretto. Spettatori 5283 (3516 + 1767 abb.), di cui 1126 tifosi veneziani, per un incasso totale lordo di 36.692,55 euro. Recupero: 3' e 6'.

CLASSIFICA

Catanzaro 10 4 3 1 0 9 4

Parma 10 4 3 1 0 6 1

Modena 9 3 3 0 0 5 1

Venezia 8 4 2 2 0 6 2

Palermo 7 3 2 1 0 6 1

Sudtirol 7 3 2 1 0 8 4

Bari 6 4 1 3 0 2 1

Cremonese 5 4 1 2 1 2 2

Cittadella 5 4 1 2 1 2 3

Cosenza 4 4 1 1 2 5 4

Como 4 3 1 1 1 3 5

Brescia 3 1 1 0 0 1 0

Pisa 3 3 1 0 2 3 4

Ascoli 3 4 1 0 3 4 7

Sampdoria* 2 4 1 1 2 4 8

Reggiana 2 4 0 2 2 3 6

Ternana 1 4 0 1 3 2 5

Spezia 1 2 0 1 0 3 6

Lecco 0 1 0 0 1 3 4

FeralpiSalò 0 4 0 0 4 0 10

* Sampdoria penalizzata di due punti