A mezzo secolo dalla prima Vogalonga il moto ondoso è un problema sempre più grande

Sono passati 48 anni dalla prima Vogalonga, e sono stati 48 anni di battaglia contro il moto ondoso. Contro la velocità incontrollata con cui le barche sfrecciano nei canali. Contro gli incidenti nelle acque della Laguna.

Una battaglia per la salvaguardia di Venezia, del suo ecosistema già fragile. Era il 1975 quando venne organizzata la manifestazione come protesta contro il degrado della città ed il moto ondoso.

Poi, nel 1993, il Comune promosse la prima commissione per lo studio del moto ondoso e nel 2003 il commissario straordinario del governo per il traffico acqueo nella laguna di Venezia si occupò dello “Studio e ottimizzazione delle carene delle imbarcazioni Lagunari”.

Ad oggi, però, il traffico acqueo è un problema sempre più grande e si rispecchia anche negli incidenti. «Il tributo di sei incidenti gravi in sei mesi è un prezzo inaccettabile per l’immobilismo politico e amministrativo».

Lo dicono i 5 portavoce delle remiere, nominati dalle 41 associazioni per far arrivare la loro voce, con cui chiedono interventi per trovare una soluzione al problema.

In particolar modo, nel mirino c’è l’altezza delle onde, per cui le remiere chiedono uno studio al più presto, così da valutare le altezze massime che possono essere prodotte dalle imbarcazioni rispetto alla caratteristica dei canali lagunari.

Ad oggi, un Decreto Legislativo del 2005 impone che l’altezza non superi i 30 centimetri, considerando che si tratta di navigazione in acque protette. Avere un limite, però, non basta se non viene fatto rispettare, è questo ciò che lamentano le remiere.

«Qualora non dovessero essere presi provvedimenti in merito si dovrà prendere atto che l’Italia non considererà più le acque della laguna di Venezia come acque protette, assumendosi altresì la responsabilità di reputarle un braccio di mare» spiegano.

Per far fronte alla situazione, «è necessario ed urgente attivare sistemi di controllo da remoto della velocità ai fini della sicurezza della navigazione» continuano, dicendo che «Sbagliare è umano, perseverare sarebbe diabolico».

In pratica basterebbe un gps per le barche a motore, in primis i taxi. Insomma, non c’è più tempo da perdere e bisogna intervenire, per Venezia, per chi la naviga e chi la vive.

«Pensiamo che questo sia un momento storico propizio e forse irripetibile: Pnrr, Agenzia per la Laguna, Venezia Capitale della Sostenibilità potrebbero essere le leve per emanare finalmente una nuova Legge Speciale che oltre a finanziare le opere di manutenzione e ripristino ritorni a considerare anche la specificità di Venezia introducendo regole, linee guida, direttive, ai fini di una vera salvaguardia della città e della sua laguna».

Chiedono, insomma, che l’immobilismo venga sostituito da degli interventi, delle azioni per proteggere l’ecosistema già fragile della città e, di rimando, chi nelle acque va a vogare e vorrebbe evitare di essere il prossimo a venire travolto da un taxi. —