Moto ondoso. «Caro sindaco, si cambi passo, portiamo Venezia nel futuro»

Hanno deciso di scrivere a Luigi Brugnaro. Per far sentire la voce di tutti quelli che in laguna usano barche e “barchette”. Loro sono Lucio Conz (Giudecca), Massimo Brunzin (Vela al Terzo), Daniela Costantini (Voga Veneta Mestre), Francesco Casellati (Bucintoro) e Marco Ghinami (Canottieri Querini) e sono i portavoce delle remiere, nominati dalle 41 associazioni per portare avanti la battaglia del moto ondoso e non solo. Sono scesi in Bacino San Marco per “rubare la scena” per qualche istante ai divi del cinema e mostrare a tutti che il moto ondoso non riguarda solo i veneziani. Riguarda tutti i cittadini del mondo.

***

Caro sindaco, abbiamo trovato il tuo intervento a “Filorosso” in riferimento agli irriducibili “barchettari del moto ondoso” alquanto divertente, seppur irriverente.

Il Gruppo Insieme da tempo prova a porgerti la mano in senso collaborativo e costruttivo per cercare di costruire con te una Venezia migliore e realmente sostenibile.

Tanti tra vogatori, velisti e piccoli diportisti, una buona percentuale a suo tempo, ti han sostenuto e votato, riponendo in te la propria fiducia e tu, da buon sindaco, avresti il dovere di supportare i tuoi sostenitori, ma soprattutto di convincere chi ti è avverso che l’operato della tua amministrazione è volto a soddisfare le esigenze di tutti i cittadini-residenti di questa città e della sua provincia, soprattutto coloro che lottano per la modernizzazione di un sistema antico, arrogante e conclamato.

Abbiamo ripetutamente ribadito la nostra più assoluta neutralità nei confronti di qualsiasi partito politico e non intendiamo porgere il fianco a chiunque intenda screditare questa nostra presa di posizione.

Come hai ben detto tu, da oltre 50 anni il moto ondoso flagella la città, ma è assodato che oggi non sia più lo stesso rispetto a mezzo secolo fa, è aumentato e continua ad aumentare.

Non pensi sia venuto il tempo di cambiare il passo e trasformare Venezia in una città modello per modernità, sostenibilità e vivibilità per tutti, turisti compresi?

Siamo un gruppo di imprenditori, professionisti, artigiani, lavoratori, studenti, atleti, madri e padri di famiglia, che a titolo meramente passionale e amorevole vogliono dare una mano a te e a qualsiasi altra amministrazione futura per rendere Venezia, a piccoli passi, quella città che merita di essere, la più bella del mondo.

Lo sai già cosa chiediamo. Essere ascoltati in primis, e dare all’acqua, in termini di regole, la dovuta attenzione, alla pari di quella data alla terra ferma.

Errare humanum est, perseverare autem diabolicum.

Basta passi indietro! Tutti noi, tu compreso siamo Venezia, rispettiamoci.

Con stima.

Toni, Caio e Sempronio

“Insieme contro

il moto ondoso”

Venezia