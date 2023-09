Broker trovato morto, i truffati: «Ora accertiamo le responsabilità delle banche»

«La morte di Enrico Rigato non ferma la nostra ricerca dei soldi che ci sono stati sottratti. Ora dovranno essere accettate le responsabilità di chi nel tempo non ha fatto i dovuti controlli e ha permesso che Rigato portasse via milioni di euro».

Lo sfogo fra i truffati è quello di Antonio Biasi di Vigonovo, pensionato che aveva affidato a Rigato 200 mila euro, i risparmi di una vita da investire. Soldi mai più visti.

Il suicidio di Enrico Rigato, l’ex broker, ha scosso fortemente l’intera Riviera del Brenta in particolare la zona di Vigonovo, Stra, Fiesso e Fossò, aree nelle cui il professionista aveva il numero più alto di clienti.

«La responsabilità penale della vicenda», spiega Biasi, «rischia di chiudersi in diversi casi con la morte di Rigato, a parte non vengano individuate delle corresponsabilità, ma è anche vero che lo stesso Rigato ha agito in sinergia con banche e piattaforme di trading on line visto che era un promotore finanziario».

«Civilmente», si chiede Biasi, «esistono delle responsabilità del mancato controllo dell’azione di Rigato da parte degli istituti di credito? Se sì, dovranno essere accettate le responsabilità, e risarcire il maltolto». Biasi è convinto che Rigato non abbia nascosto o lasciato somme ingenti di denaro a nessuno.

«Sono dell’idea», «aggiunge Biasi, «che i milioni di euro che sono stati affidati a lui dai cittadini siano stati “bruciati” in investimenti sbagliati. Rigato come altri operatori prendevano la percentuale garantita per la loro attività da banche o piattaforme di commercio on line sia che facessero profitti, o perdessero tutti gli investimenti in operazioni ad alto rischio finanziario».

Biasi ricorda come Rigato si fosse praticamente chiuso in casa da mesi, da quando era scoppiato il caso, nonostante verso di lui non fosse stato emesso alcun provvedimento di restrizione della libertà.

Il numero di truffati del broker che si è suicidato nella sua casa di Vigonovo raggiunge un centinaio e si stima in quasi 10 milioni di euro il denaro che è stato sottratto.

Cifre importanti però, sarebbero state versate anche in nero.

L’associazione dei consumatori

A garantire che l’azione per cercare di recuperare i fondi andrà avanti lo assicura l’avvocato Bruno Barbieri vicepresidente di Codacons. Barbieri sottolinea come sia ora importante individuare eventuali complici nell’operazione di raggiro denunciata e si chiariscano le responsabilità degli istituti di credito, visto che Rigato era un promotore finanziario.

Barbieri poi spiega che se i soldi e beni fossero stati destinatati ad eventuali eredi, se individuati si potrebbero far sequestrare e poi dividere tra i truffati il compenso ricavato.

La magistratura intanto ha dato il via libera all’estremo saluto ad Enrico Rigato.

I funerali però non sono ancor stati fissati. L’uomo prima di morire aveva lasciato un messaggio in cui aveva chiesto di poter donare gli organi.