Il sommergibile Romei a Chioggia apre la rassegna “7Mari”. Gli orari di visita

Corteo di 100 imbarcazioni domenica 2 settembre per accogliere in città il ritorno del sommergibile Romeo Romei della Marina militare.

L’ arrivo dell’unità navale della classe U212A ha aperto ieri la II edizione dell’evento “7Mari”, che quest’anno ricorda il centenario dell’ingresso in Accademia navale del capitano di corvetta Salvatore Todaro, eroe e medaglia d’oro al valor militare, siciliano di nascita ma chioggiotto d’adozione perché trascorse in città tutta la giovinezza.

“7Mari”, manifestazione promossa da Marina e Anmi Chioggia col patrocinio del Comune, proporrà tre giorni dedicati a questa leggendaria figura della Seconda guerra Mondiale a cui è dedicato il film “Comandante” che ha aperto l’80sima Mostra del Cinema di Venezia e che ha come protagonista Pierfrancesco Favino.

Le visite

Il corteo di barche ha accompagnato il Romei dalle bocche di porto fino alla banchina dei Saloni dove rimarrà ormeggiato a disposizione delle visite.

Per gli appassionati di mare si tratta di una ghiotta occasione per visitare una tra le più avanzate unità da combattimento della Marina. La classe U212A (di cui fa parte anche il sommergibile Salvatore Todaro) è stata concepita assieme a un consorzio tedesco e ha sfornato alcuni dei sottomarini elettrici/diesel più avanzati al mondo per silenziosità, autonomia e capacita stealth, cioè di scarsa visibilità ai sistemi di rilevamento. Il Romei è stato varato nel 2015.

Le prime persone sono salite già domenica, nel primo turno di apertura dalle 17 alle 19.30. Lunedì e martedì il sommergibile sarà visitabile dalle 9 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30.