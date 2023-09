Regata storica 2023. Assalto alla bandiera rossa di Colombi e Ortica

Due barche di esordienti, una nutrita pattuglia di giovani decisi a ben figurare. Lotta per il primo posto tra Ortica, i fratelli Colombo, Vignotto, Bertoldini. E i “vecchi” campioni che faticano a mantenere il loro dominio assoluto.

Regata speciale, quella dei gondolini 2023. Entrano per la prima volta in Storica giovani che hanno lasciato fuori alle eliminatorie di Malamocco barche molto più titolate e campioni blasonati.

È il caso di Flavio Boscolo e Michele Ghezzo (verde), 32 anni ciascuno, della Giudecca. Ghezzo ha vogato in galeone al Palio per molti anni, vinto qualche bandiera.

Ma adesso l’ingresso nei gondolini, gara principe della voga veneta, è già un traguardo.

Prima volta anche per Simone Costantini e Federico Vianello (canarin). «Siamo felici», dice Simone, 28 anni, di Lio Piccolo, «un sogno che si avvera». Una ventata di entusiasmo che scuote il mondo della voga e porta speranze. Anche perché i giovani che combatteranno ai remi domenica sono parecchi.

Matteo Zaniol e Nicolò Trabuio sul rosa, già protagonisti in luglio alla regata del Redentore, risultati in continuo miglioramento.

Giacomo Marangon e Gabriele Lazzarini (celeste), secondi a sorpresa lo scorso anno al traguardo di Ca’Foscari.

E poi Simone Vecchiato, in barca con il sempreverde Andrea Bertoldini sul rosso. Equipaggio da bandiera, insieme ai grandi favoriti, i detentori del titolo Andrea Ortica e Jacopo Colombi (arancio) vincitori dell’edizione 2022.

Dovranno vedersela con l’altro Colombi, Mattia, rientrato quest’anno in coppia con Alvise D’Este (bianco) e in gran forma.

E poi con i Vignotto padre e figlio. Rudi, record di vittorie nei gondolini con 17 bandiere rosse e Mattia, giovane promessa reduce da un infortunio. Sono entrati per un soffio in ruolo, con l’ultimo tempo utile. Ma la regata dicono, è un’altra cosa rispetto al cronometro.

Ambizioni da bandiera anche per Ivo Redolfi Tezzat, il più anziano in gara con i suoi 59 anni. Dopo una lunga stagione di successi con Giampaolo D’Este è rientrato e ora punta a far bella figura insieme con l’amico gondoliere di Santa Sofia Alessandro Secco. Spettacolo garantito. Con un equilibrio che sembra maggiore rispetto agli altri anni.

Conterà molto come sempre il numero d’acqua, la corsia estratta pochi minuti prima della partenza. Favoriti i gondolini al largo, con numeri bassi, o al centro, in dirittura perfetta con l’entrata in Canal Grande dalla partenza dei Giardini. Un po’meno quelli sottoriva, l’8 e il 9. Partenza da non perdere, dove i campioni esprimono il loro massimo sforzo (la cavata) per mettere la prua davanti agli altri e garantirsi l’ingresso in Canal Grande. Lì poi è difficile superare, gli altri sono costretti a seguire la scia.

La gara dei gondolini è da sempre la più attesa della stagione. Messe da parte le storiche rivalità tra buranelli e giudecchini e poi santerasmini (i Vignotto), adesso il tifo si esprime calorosamente, con le barche dei sostenitori in Canal Grande addobbate con i palloncini dello stesso colore della barca.

Prendono forza anche le antiche tradizioni ripristinate qualche anno fa. Come la benedizione dei gondolini sul sagrato della Salute, il disnar dei regatanti che ha visto a fine agosto riunirsi nei campi della città centinaia di sostenitori e iscritti alle remiere cittadine. —

