La magia delle Frecce Tricolori esalta mezzo milione di persone a Jesolo

Il cielo di Jesolo si tinge ancora di verde, bianco e rosso. Oltre 500.000 persone hanno assistito oggi alla 25esima edizione dello Jesolo Air Show, unica tappa regionale in coincidenza del centenario dalla fondazione dell'Aeronautica Militare. Si è confermato l’appuntamento più atteso, quello che sigilla la fine della stagione con il più bello degli eventi. L'Air Show ha mozzato il fiato ancora una volta.

La storia

Venticinque anni fa l' allora sindaco di Jesolo, Renato Martin, con l'assessore al turismo Francesco Calzavara, e il club jesolano dedicato all'ufficiale della pattuglia Mario Naldini, morto nell'88 nella tragica esibizione a Ramstein, organizzarono per la prima volta il vero Air Show, spettacolo articolato e con un programma ben definito dopo le esibizioni sporadiche negli anni 70. Sabato pomeriggio tutta la bellezza della manifestazione è scaturita davanti agli occhi di mezzo milione di persone, arrivate da tutto il nord Italia ma anche dall’estero, sulla spiaggia della costa veneziana

Lo show

Sono stati 13 equipaggi, tra cui le “Frecce Tricolori” a deliziare gli appassionati e anche i semplici curiosi, con le Frecce le più applaudite grazie a numeri da brivido e sempre nuovi con alcuni “must” tra cui la bomba.

Poi il CAP 231 pilotato da Andrea Pesenato, campione italiano in carica di acrobazia a motore in categoria Avanzata e Free Style, HH139B del 15esimo Stormo, il reparto che svolge compiti di Search and Rescue nel territorio nazionale e nelle acque internazionali. Ancora il C-27J Spartan, dotato di eccezionali doti di manovrabilità nonostante le sue quasi 32 tonnellate, quindi l' esibizione dell’Eurofighter Typhoon.

E, ancora, il T-346A, velivolo dalle prestazioni eccezionali, il 51esimo stormo su AMX, noto anche con il nome di “Ghibli”. Ma anche l’esibizione della Patrouille de France, l’esibizione in solitaria dell’F/A-18 Swiss Hornet dell’esercito svizzero, la spettacolare camminata tra le nuove della wingwalker Danielle, che con il marito Emiliano a bordo di un Super Stearman, l’esibizione del CAP 10 di Paolo Pocobelli, Chief Instructor presso la Scuola di Volo dell’Aero Club di Verona, e le dimostrazioni degli AW169 della Guardia di Finanza e del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Ma il cuore è stato tutto per il finale con le Frecce, le superFrecce, che hanno davvero lasciato ancora una volta tutti con il fiato sospeso grazie alla loro bravura esaltata da uno spazio infinito come il mare di Jesolo.