Oggi le Frecce tricolori a Jesolo: lo spettacolo tra spiaggia e mare

Da 25 anni è un appuntamento fisso per Jesolo, quello che sigilla la fine della stagione con il più atteso degli eventi. Sabato 2 settembre l'Air Show al lido di Jesolo. Dalle 15 alle 19 ci sarà il divieto di balneazione e di stazionamento sulla battigia per assistere allo spettacolo delle Frecce Tricolori. Venerdì lo spettacolo a Venezia.

LA STORIA DELL’AIR SHOW

Venticinque anni fa l' allora sindaco di Jesolo, Renato Martin, con l'assessore al turismo Francesco Calzavara, e il club jesolano dedicato all'ufficiale della pattuglia Mario Naldini, morto nell'88 nella tragica esibizione a Ramstein, organizzarono per la prima volta il vero Air Show, spettacolo articolato e con un programma ben definito dopo le esibizioni sporadiche negli anni 70.

LO SPETTACOLO

Lo spettacolo si può seguire, gratuitamente, lungo tutto il litorale, da piazza Marina a piazza Manzoni. Sono attese oltre 500 mila persone. Sull’arenile di piazza Brescia ci sarà lo show center, punto nevralgico e palco per le autorità.

In mattinata la cerimonia di intitolazione del nuovo accesso al mare di piazzetta Casabianca alla Pattuglia acrobatica nazionale, primo in Italia.

Jesolo, l'accesso al mare di piazzetta Casabianca intitolato alle Frecce tricolori

Il programma è fitto di esibizioni. In piazzetta Casa Bianca è arrivato anche un F 104 per la mostra allestita al lido di Jesolo. Dalle 15.30 voleranno 13 equipaggi, tra cui le “Frecce Tricolori”, poi CAP 231 pilotato da Andrea Pesenato, campione italiano in carica di acrobazia a motore in categoria Avanzata e Free Style, HH139B del 15esimo Stormo, il reparto che svolge compiti di Search and Rescue nel territorio nazionale e nelle acque internazionali. Prevista una dimostrazione del C-27J Spartan, dotato di eccezionali doti di manovrabilità nonostante le sue quasi 32 tonnellate, quindi l' esibizione dell’Eurofighter Typhoon.

E, ancora, il T-346A, velivolo dalle prestazioni eccezionali, il 51esimo stormo su AMX, noto anche con il nome di “Ghibli”. Infine, l’esibizione della Patrouille de France, l’esibizione in solitaria dell’F/A-18 Swiss Hornet dell’esercito svizzero, la spettacolare camminata tra le nuove della wingwalker Danielle, che con il marito Emiliano a bordo di un Super Stearman, l’esibizione del CAP 10 di Paolo Pocobelli, Chief Instructor presso la Scuola di Volo dell’Aero Club di Verona, e le dimostrazioni degli AW169 della Guardia di Finanza e del Corpo dei Vigili del Fuoco.

I DIVIETI

Nella giornata di oggi, divieto di sosta per tutti i veicoli comprese le biciclette, dalle 14 alle 19, su tutti gli accessi al mare che vanno da via Carmen Frova a via Buonarroti nel tratto da via Treviso all’arenile. Sarà vietato il transito a tutti i veicoli, anche alle biciclette, dalle 14 alle 19, su via dei Pioppi e i suoi accessi terzo e quarto, poi sull’undicesimo accesso di via Bafile.