Aeroporto di Venezia, ecco come funziona la nuova “sosta breve”. Occhio alle multe

Non più di qualche centinaia di multe al giorno. Il tetto dovrebbe essere 300. È il limite massimo per le contravvenzioni per il mancato rispetto della Ztc all’aeroporto Marco Polo. O come viene chiamata comunemente: sosta breve. I famigerati sette minuti che si hanno per far scendere o per recuperare amici o parenti che partono o arrivano al Marco Polo.

Dal 1° settembre, con la riaccensione delle telecamere agli ingressi e alle uscite, si torna a fare sul serio e gli automobilisti sono avvisati. Renato Boraso, assessore alla viabilità, ha qualche perplessità e vuole vederci chiaro. «Ho chiesto una relazione al comando della Polizia locale per capire esattamente come stanno le cose, anche perché io non ne sapevo nulla. Registro però forte malumore tra coloro che lavorano con l’aeroporto come chi ha licenza di Ncc e gli albergatori».

L’ordinanza è di Enac che ha una convenzione con il Comune allo scopo di consentire alla Polizia locale di fare le contravvenzioni. Convenzione passata in Consiglio comunale già prima della Pandemia.

«Inizialmente ci sono state delle difficoltà applicative perché il sistema adottato non era funzionale per la struttura dell’area di accesso all’aeroporto - spiega il comandante della Polizia locale Marco Agostini -. Se va bene per l’aeroporto di Linate che ha un’entrata e un’uscita, difficilmente poteva essere efficace per noi che abbiamo una trentina di varchi da controllare. Da qui la necessità di adeguarlo e quindi gli anni di sospensione».

Comunque sia c’è malumore per questa “organizzazione” del traffico esterno all’aerostazione. Anche perché le informazioni veicolate non chiariscono con esattezza il tempo che uno ha a disposizione per arrivare far salire o scendere le persone che vengono accompagnate o prelevate. Infatti i minuti a disposizione sono più dei sette su cui attualmente si discute.

La polizia locale spiega che chi arriva in auto ha complessivamente 24 minuti di parcheggio gratis. I primi sette scattano appena oltrepassa il varco. La conta di questi si interrompe nel momento in cui entra nel parcheggio dove ha a disposizione altri 10 minuti. Il loro conteggio si interrompe nel momento che l’automobilista varca l’uscita del park e da quel momento ne ha altri 7 per lasciare la zona senza contravvenzioni.

«Noi siamo contenti che finalmente ritorni in funzione la Ztc. Soprattutto perché garantisce una maggiore sicurezza nell’area. Infatti c’è gente che parcheggia e si ferma ovunque anche in punti dove non c’è visibilità - spiega Gabriele Stevanato, Presidente del Radio Taxi di Mestre e Venezia -. Vorrei ricordare che per questi motivi ci sono stati numerosi incidenti alcuni anche gravi ».