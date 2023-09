"Diretta", il trailer del corto a Venezia80 sulle cure palliative pediatriche

"Diretta” è il cortometraggio per la regia di Paolo Borraccetti per l’associazione La miglior vita possibile, con Marina Massironi e Mirko Artuso, in collaborazione con il mattino di Padova, che sarà presentato alla Mostra del Cinema al Lido sabato 2 settembre. Affronta il delicato tema delle cure palliative pediatriche.

