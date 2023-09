Schianto sul ponte della Libertà. Esposto in Procura: «Troppi morti in quel punto»

Un esposto in Procura dell’Associazione Italiana Vittime della strada (AIFVS) e la lettera, per testimoniare la propria vicinanza, della Presidente della stessa associazione ai famigliari della motociclista francese morta lunedì pomeriggio sul ponte della Libertà.

Fanny Marion, 31 anni, avvocato di Grenoble, questo il nome della vittima, era a bordo della moto condotta dal compagno quando l’uomo ha perso il controllo dei veicolo e i due sono caduti. La donna ha sbattuto violentemente la testa sul guardrail e poi sull’asfalto, ed è morta sul colpo.

L’associazione AIFVS e l’omologa FEVR (Federazione Europea delle Vittime della Strada), visto il ripetersi di numerosi incidenti sul ponte della Libertà, presenteranno un esposto in Procura per “definire eventuali responsabilità collegate alle infrastrutture stradali a seguito di mancanti interventi finalizzati a evitare le cause di incidenti”.

L’esposto viene dell’associazione è stato preparato in collaboratore con il perito Leopoldo Comparin, direttore scientifico di INAE, ispettore esperto in materia normazione tecnica e con l’avvocato Gianluca Liut.

Atto che tiene in considerazione i 14 esposti presentati sullo stesso argomento e che miravano a far luce su un’eventuale correlazione tra gli incidenti e la presenza della rotaia del tram. Esposti finiti in nulla.

«Siamo familiari di vittime della strada e conosciamo il vuoto incolmabile della perdita di una persona a noi legata, e il dover andare avanti sopportando giorno dopo giorno la Sua mancanza – scrivono ai genitori di Fanny, Giuseppa Cassaniti, Presidente nazionale AIFVS e Paolo Battistini referente veneziano della stessa associazione – . Sono esperienze crudeli ed indimenticabili che purtroppo, vivendo, dobbiamo sopportare con coraggio. Fanny resterà sempre nei Vostri cuori, perché nessun legame d’amore si spezza, sarà ricordata con affetto e stima dagli Amici e dai Colleghi, ai quali, come apprendiamo dalla stampa, mancherà moltissimo per il suo entusiasmo e la sua professionalità: “costringeva a riflettere e ad essere migliori, era un vento di franchezza e competenza».

Avrebbe dato molto non solo alla famiglia ma anche alla società nell’ambito della difesa giudiziaria, se il suo cammino non fosse stato irrimediabilmente interrotto da insidiose cause nella mobilità stradale – è scritto nella lettera inviata –. Come familiari di Vittime siamo uniti al Vostro dolore, ma non ci rassegniamo a considerare le Vittime della strada come un fatale ed inevitabile pedaggio da pagare al progresso. Uniti alla FEVR (Federazione Europea delle Vittime della Strada) e visto il ripetersi di molti incidenti in quel tratto di Ponte, nel nome di Fanny ci impegneremo perché emergano le situazioni di insicurezza nelle infrastrutture stradali, definendo le responsabilità di mancati interventi finalizzati a neutralizzare le cause che distruggono crudelmente il diritto di vivere. L’obiettivo della AIFVS è «fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti»: Nel nome dei nostri cari e perché il loro sacrificio non resti inutilizzato, trasformiamo il dolore in un impegno solidaristico, per il miglioramento umano e sociale.

Non è un impegno facile, ma è l’unico modo per non relegare i nostri cari nel totale silenzio delle istituzioni, perché la strage stradale non continui ad essere sottovalutata e trovi invece soluzione: siamo soliti dire “Ricordare per cambiare”. Noi ci siamo e vi saremo sempre vicini con affetto».