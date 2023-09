Motociclista di Marcon investito e ucciso sotto gli occhi di moglie e fratello

Schianto frontale tra una moto e un suv, motociclista 61enne di Marcon perde la vita in Val Venosta. La tragedia è avvenuta intorno alle 13 di giovedì 31 agosto, lungo la strada statale 40 del Passo Resia, tra Sluderno e Spondigna, in provincia di Bolzano.

La notizia però ha iniziato a diffondersi a Marcon soltanto in tarda serata e ha destato cordoglio. La vittima, R.T., nato nel 1962, era originario di Quarto d’Altino, ma è residente a Marcon.

Con lui, al momento della tragedia, c’erano anche la moglie e il fratello. Il centauro faceva parte, infatti, di un gruppo di bikers, ognuno dei quali viaggiava con la propria moto.

Stando a una prima ricostruzione, la moto si è scontrata frontalmente con un suv Porsche Cayenne con a bordo una coppia di anziani turisti tedeschi e che viaggiava nella direzione opposta.

Tutte da chiarire le cause dello schianto. Per il 61enne marconese non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto.

Ferito leggermente l’altro autista. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco volontari di Sluderno, la Croce Bianca con l’automedica e l’ambulanza, i carabinieri della stazione di Tubre e la polizia locale.