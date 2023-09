Jesolo, ecco il nuovo comparto “Isola blu”. Servizi, più verde e alloggi convenzionati

Isola Blu, inizia una nuova era per il comparto alle porte del lido che ospiterà il nuovo comando della polizia locale. Sottoscritto un nuovo accordo con gli investitori dell’area, approdato ieri sera in Consiglio comunale.

Una proposta di variante al Piano urbanistico attuativo del comparto 11, ampia area alle spalle di piazza Brescia e del Palazzo del Turismo, con la cessione al Comune di una superficie di tremila metri quadri dove realizzare il nuovo Comando della Polizia locale.

Prevista la riduzione di 10 mila metri cubi di volumetria e della superficie edificabile con destinazione commerciale, il versamento di un contributo straordinario pari a 2,7 milioni di euro contro i 2,1 milioni precedentemente concordati che potranno essere utilizzati proprio per la nuova sede del Corpo.

E l’incremento fino a tre volte dell’area di verde pubblico prevista nel progetto complessivo, con lo sviluppo di tremila metri cubi a edilizia residenziale da vendere a prezzo convenzionato non superiore a 2.500 euro al metro quadrato.

Attualmente il Comando di Polizia locale è al primo piano del municipio in via Sant’Antonio 11, nel centro storico.

Gli spazi sono stati ampliati e in questi anni sono stati assegnati anche dei locali nella sede distaccata del lido, in via Equilio, accanto al Comando dei vigili del fuoco. Locali non più sufficienti per le necessità, alla luce del piano di assunzioni e la riunificazione degli archivi.

La nuova area avrà un’estensione di quasi 3 mila metri quadrati e potrà essere finanziata anche attraverso i fondi derivanti dal contributo straordinario versato per lo sviluppo del comparto e che è stato oggetto di confronto in fase di definizione del nuovo accordo pubblico-privato, passando da 2,1 a 2,7 milioni di euro.

La superficie di verde pubblico sarà invece triplicata, passando dai precedenti 2.400 metri quadri ai futuri 6.900 metri quadri. Infine, la destinazione di una superficie di mille metri quadrati sulla quale realizzare un edificio civile di 3.000 metri cubi da immettere sul mercato a prezzo calmierato: non più di 2.500 euro al metro quadro. Sarà una prima risposta alle esigenze di residenzialità a prezzi accessibili.

«Grazie al nostro impegno e alla disponibilità degli investitori, siamo riusciti a definire un nuovo accordo che comporta benefici enormi per la collettività e l’ulteriore riprova di un nuovo approccio al tema dello sviluppo edilizio di Jesolo» dice il sindaco Christofer De Zotti, «abbiamo ereditato una variante già adottata, il cui percorso non poteva essere interrotto salvo esporre l’ente a contenziosi rischiosi, perciò abbiamo scelto di migliorare l’accordo esistente in funzione di un più tangibile interesse pubblico. Muoviamo un primo passo verso la creazione di un nuovo Comando che sarà molto più funzionale, adeguato ai tempi ed efficiente, capace di assicurare ai nostri agenti di lavorare in un ambiente accogliente. Conteniamo lo sviluppo di metri cubi ampliando lo spazio verde».