Venezia, lo spettacolo delle Frecce tricolori per i cento anni dell’Aeronautica. Ecco le immagini

I cento anni dell’Aeronautica Militare celebrati con uno show delle Frecce tricolori a Venezia. Venerdì 1° settembre lo spettacolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale ha incantato veneziani e turisti. Non è mancata qualche polemica, come ad ogni sorvolo, per l’altezza dei velivoli e il rumore.

Le Frecce Tricolori salutano Venezia per i 100 anni dell'Aeronautica militare

Le Frecce, provenienti da nord, hanno sorvolato San Marco per poi passare su San Giorgio, proprio sopra il campanile. Poi hanno girato verso San Michele, hanno attraversato il cielo di Rialto e sono tornate in Bacino.

Sabato 2 settembre il tradizionale «Jesolo air show», giunto quest’anno alla 25^ edizione.

Ecco le Frecce tricolori a Venezia nelle foto di Marta Buso/Interpress

Le foto di Marco Contessa