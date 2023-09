Blitz dei Gis dei carabinieri. L’ingegnere di San Donà si è arreso

Dopo oltre due giorni è stata risolta la vicenda dell’ingegnere di San Donà di Piave che si è asserragliato nella propria abitazione di Cordovado, piccolo paesino tra provincia di Venezia e quella di Pordenone.

Luca Orlandi, 55 anni, l’aveva fatto non volendo consegnare le armi e le munizioni che non può più detenere in quanto non ha prodotto la necessaria documentazione per il rinnovo del permesso. La notte era trascorsa tranquilla e al mattino è ripreso il negoziato.

Poi verso mezzogiorno la svolta con il termine dell’operazione. Alle 10 c'è stato da parte dei Gruppi di intervento speciale dei carabinieri l'avvio dell'intervento. Che si è con sfondaporta e l’ingresso di un cane robot, poi dopo circa mezz'ora è uscito un operatore dei carabinieri facendo il segno di ok e con una mano. Il segnale convenuto che l’uomo era tranquillo e non c’era presenza di esplosivo in casa.

Poi i gruppi speciali hanno lasciato il campo ai colleghi della compagnia di Pordenone. Secondo quanto si è appreso la fine dell’incubo è avvenuta quando il negoziatore, il comandante provinciale dei Carabinieri, ha convinto l’uomo a consegnare le armi e le munizioni.

Successivamente i carabinieri della compagnia di Pordenone, che hanno coordinato la negoziazione, lo hanno bloccato subito dopo che l'uomo ha aperto la porta della sua abitazione e ha consegnato le armi che aveva in casa.

L'ex militare è stato fatto salire su un'autoambulanza del 118 per essere trasportato in ospedale scortato dai Carabinieri.

"C'è grande soddisfazione per questo epilogo” sono le prime parole del comandante provinciale dei carabinieri, Roberto Spinola. “Voglio ringraziare il personale che ha permesso questo epilogo che tutti speravamo e che ha lavorato, incessantemente, per oltre 50 ore".

La vicenda

È rimasto asserragliato in casa ormai da più di due giorni l’uomo di 55 anni, ingegnere, che ha svolto il servizio di leva nell’Arma dei carabinieri, originario di San Donà di Piave, che nella mattinata di mercoledì, 30 agosto, è uscito di casa brandendo una pistola (ancora non è stato possibile apprendere se vera o giocattolo) e ha cominciato a girare tra la gente per le vie del paese.

Lo spiraglio nel negoziato

Per tutto mercoledì Luca Orlandi non aveva risposto agli inviti al dialogo dei negoziatori. Poi, giovedì 31 si era aperto un canale di dialogo tra il 55enne e i negoziatori dei carabinieri. L’ingegnere non si è più limitato a postare video sul proprio canale YouTube, ma ha avviato un'interlocuzione anche con gli specialisti dell'Arma.

«La fase attuale è di un'interlocuzione verbale telefonica con il negoziatore, aspetto che lascia ben sperare»: aveva detto, ai giornalisti il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Roberto Spinola. «L'intenzione è di salvaguardare l'incolumità di tutti, a partire dall'interessato - ha aggiunto -. Non ha fatto richieste. È in corso un dialogo confidenziale che ci lascia ben sperare in una risoluzione positiva e indolore della questione».

Poi a mezzogiorno di venerdì la decisione di forzare la mano all’ingegnere, per farlo desistere da eventuali intenzioni drammatiche contro se stesso.