Un talento nello studio e nello sport. Il ritratto di Luca, asserragliato da ore in casa: «Non è un mostro»

Luca Orlandi si vedeva ormai sempre più di rado nella sua città, San Donà, dove è cresciuto con la mamma e due fratelli, entrambi con problemi di disabilità. Aveva lavorato come consulente nei Paesi del Sud-est asiatico per alcuni anni e, prima ancora, in diverse città italiane.

Da un paio d’anni si era trasferito in Friuli, sempre per lavoro, e di lui si erano perse le tracce. Gli amici pensavano che stesse lavorando, quando ieri hanno scoperto che, armato, si era asserragliato nella sua casa a Cordovado. Oggi sono increduli. «Non è un mostro psicopatico» dicono senza esitazioni.

Una vita sempre in prima linea, punteggiata da sacrifici, la forza di andare avanti per essere il migliore, nello studio come nello sport: il basket. Buono, educato, ma determinato a raggiungere i suoi obiettivi. Uno dei suoi soprannomi, nell’adolescenza, era “pane”. Appunto, buono come il pane.

Prima il diploma al liceo scientifico Galilei di San Donà, col massimo dei voti, poi la laurea in ingegneria elettronica all’Università di Padova. Una borsa di studio aggiudicata a 13 anni e assegnata dall’associazione industriali di Venezia per onorare la storia dell’ingegner Taliercio, vittima delle Br.

Quella borsa di studio gli permise di proseguire gli studi, che altrimenti avrebbe dovuto abbandonare. La stessa associazione industriali si era commossa nell’apprendere la sua storia famigliare. E promise che non avrebbe mai deluso la mamma e la sua famiglia. Orlandi aveva allora, adolescente, la maturità di una persona adulta.

È riuscito ad andare avanti senza esitazioni, confortato dalla mamma, morta alcuni anni fa, e che lui ha sempre aiutato; come ha sempre aiutato i suoi fratelli, di cui si sentiva responsabile. Un esempio di un ragazzo che non aveva i mezzi e le disponibilità di tanti coetanei, ma che ha saputo andare avanti con le sue forze, lavorando per mantenersi gli studi e giocando a basket in Serie B con il San Donà, dove per quattro anni è stato premiato come miglior giocatore. Con la società sportiva in riva al Piave ha anche collaborato a progetti sociali contro il bullismo.

Dopo la laurea, aveva adempiuto l’obbligo del servizio militare nell’Arma dei carabinieri, ufficiale di complemento, tenente, anche qui distinguendosi per il rispetto della disciplina e capacità. La sua vita a San Donà è stata difficile, ma piena di soddisfazioni, con tanti amici che gli stavano vicino e gli volevano bene. Ha vissuto le sue storie, ha avuto le sue fidanzate. Ragazze affascinate dalla concretezza e dall’eleganza nei modi, oltre che dal suo aspetto.

Non ha mai perso coraggio e ha sempre condotto una vita rispettosa di tutti. I compagni di squadra ricordano ancora le sue qualità di giocatore: guardia dal tiro infallibile, 190 cm di fisicità e agilità sotto canestro. Ma ieri hanno saputo di questa vicenda oscura che lo riguarda, rimanendo a dir poco senza parole.

«Per noi è sempre stato un esempio», commentano ancora increduli, «una persona a modo, con enormi potenzialità, che ha saputo esprimere. Un primo della classe in tutti i sensi. Da un po’ si vedeva molto meno a San Donà e ne avevamo quasi perso le tracce, sapendo che si era trasferito e lavorava come consulente per varie aziende in tutto il mondo, oltre che in Italia. Certo non ci saremmo mai aspettati da lui un simile atteggiamento, e ancora non ci sembra vero che possa essersi asserragliato in casa in quel modo. Gli siamo vicini e pronti a sostenerlo, perché Luca è sempre stato una persona rispettosa delle leggi e delle persone, e non può essere cambiato» concludono increduli.