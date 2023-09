Rivoluzione all’aeroporto di Venezia: Ztc riattivata, solo 7 minuti di sosta gratis

La Ztc (zona a traffico controllato) dell’aeroporto che limita i minuti di permanenza, torna in funzione a partire dal 1° settembre, i passeggeri sono avvisati.

Il “temutissimo “Grande fratello dell’aeroporto di Tessera, la Ztc in funzione con ordinanza Enac del 2018 che intima ai veicoli che accedono di impegnare la viabilità per un tempo massimo di 7 minuti più un minuto di tolleranza, diventerà nuovamente lo spauracchio di quanti si recano nello scalo di Tessera.

L’aeroporto ha avvertito i passeggeri dalla sua pagina Facebook e pubblicato la news anche nelle stories di Instagram: “Si informano i gentili passeggeri che nell’area aeroportuale è attiva la Zona a traffico controllato (Ztc). Tutti i veicoli che accedono all’Aeroporto possono circolare all’interno della Ztc per un tempo massimo di 7 minuti, più un minuto di tolleranza. Ricordiamo inoltre che è possibile usufruire di ulteriori 10 minuti di permanenza gratuita all’interno del Park Sosta Breve – Accompagnatori oppure di ulteriori 60’ nei parcheggi a disco orario, situati lungo via Ca’ Da Mosto». Sotto, diversi commenti di cittadini che si lamentano dei prezzi alti, qualcuno ricorda che non era più in funzione e altri presagiscono che accadrà come l’ultima volta.

A maggio, sull’onda della diatriba che vedeva Comune e Save contrapposti in merito alla tassa sui decolli, era stato rivelato che la Ztc non era più in funzione. Le telecamere erano state spente nonostante i cartelli non siano mai stati tolti. La notizia era stata data da Save, proprio a margine della querelle che contrapponeva la società di gestione dello scalo al Comune nella partita sulla “tassa aeroportuale”. Secondo Save, se le Ztc fossero in funzione, non servirebbe la tassa. La società, allora, precisava di aver speso 3 milioni di euro per le telecamere regolarmente installate rendendosi disponibile ad incontrare il Comando di Polizia per eventuali aggiustamenti dell’impianto che si fossero resi necessari.

Dal canto suo il comandante generale della polizia locale Marco Agostini si era limitato a rispondere: «Sono tre anni che spieghiamo a Save che l’impianto non funziona, nonostante sia omologato non aggancia in automatico targhe in entrata e uscita».

I ricorsi di chi era stato multato erano stati tutti persi, annullate le contravvenzioni e si auspicava un incontro in Prefettura per sciogliere il “nodo gordiano”. I cittadini di Tessera, hanno fatto notare che per anni hanno sopportato auto parcheggiate ovunque per timore dei “7 minuti” e hanno chiesto cartelli di divieto di parcheggiare a chi non è residente, installati da pochissimo.

Ora, invece, la Zona a traffico controllato è nuovamente in funzione e a partire dal 1° settembre, chi non la rispetta sarà multato dalle telecamere che registrano la targa, la inviano al sistema comunale della polizia locale che provvederà, poi, a recapitare le sanzioni. Gli “occhi elettronici” sono entrati in funzione con la Mostra del Cinema di Venezia, un momento di massima affluenza per lo scalo, in rimonta sui flussi del 2019, quelli pre Covid.