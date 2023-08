Turismo “lento” alle ville sul Brenta dimezzato in cinque anni

«Il rilancio del turismo alle Ville venete in Riviera del Brenta? Frenato da diversi fattori fra cui la scarsa fruibilità di diverse delle ville più note». A fare il punto della situazione sono i battellieri che ogni estate con le loro imbarcazioni portano decine di migliaia di persone a visitare il comprensorio fra Malcontenta e Stra.

«Se nel 2018 – spiega Rudy Toninato titolare della compagnia Delta Tour con 6 battelli sul Naviglio – portavamo a navigare ogni stagione sul Naviglio circa 10 mila persone, l’anno scorso a causa della siccità con la mia compagnia hanno navigato in 2.500. Quest’anno siamo a 5000, un raddoppio, ma siamo a metà rispetto al 2018».

Sulla stessa linea Anche Alessandro Berto altro titolare di compagnia di navigazione. «La mia azienda – racconta – aveva circa 6 mila passeggeri a stagione. Nel 2023 saranno meno di 3.000». Le altre due compagnie di navigazione presenti si stima portino altri 10 mila passeggeri sui battelli sul Brenta in questa stagione.

«Avremo complessivamente circa 20 mila passeggeri sui battelli sul Naviglio – dice Berto – quando prima della pandemia erano il doppio».

Fra i fattori frenanti del rilancio per i battellieri, ci sono ville che sono utilizzate a metà rispetto a una decina di anni fa. Ad esempio villa Pisani a Stra che è museo nazionale – racconta Toninato – da gennaio ad oggi ha registrato oltre 70 mila visitatori. Si stima che altri 30 mila possano arrivare entro fine anno. Molti fra settembre e ottobre e ovviamente in numero minore a novembre e dicembre. In questo modo si avranno 100 mila visitatori nel 2023.

Oltre una decina di anni fa ogni anno villa Pisani registrava circa 200 mila visitatori. Quando sarà possibile ritornare a quei numeri se da anni il Labirinto è chiuso e il parco è fruibile parzialmente?».

Ma i problemi per i battellieri non sono solo a villa Pisani. «Se il numero di visite non conosce problemi ad esempio a villa Widmann e villa Valmarana,- continua - c’è da riflettere sulle condizioni in cui si trova l’attracco a villa Malcontenta».

«Qui la superficie d’acqua è stata ridotta ad una discarica. I turisti si chiedono come sia possibile con una meraviglia del Palladio del genere uno spettacolo incedente come questo». «Fra le altre cose da dire – conclude Toninato – non va taciuto che almeno fra la nostra clientela l’esperimento della realtà aumentata in villa Contarini dei Leoni portato avanti in questi ultimi anni dal Comune di Mira non è decollato». —