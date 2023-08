L’ex broker finanziario Enrico Rigato trovato morto in casa

Si è suicidato nella sua casa in centro a Vigonovo il discusso broker Enrico Rigato. E stato trovato morto impiccato nella sua casa dopo che da qualche tempo non rispondeva più al telefono e non apriva la porta di casa.

L’uomo era indagato per aver sottratto quasi 10 milioni di euro ai suoi clienti. Prometteva guadagni stratosferici con investimenti in piattaforme di trading on line.

Dopo che alcuni clienti avevano riscosso i guadagni agli altri però non arrivavano più i soldi promessi e neanche di quelli investiti c’era traccia. Di qui le accuse e il crac.

I truffati per recuperare i soldi si erano rivolto ad avvocati ed associazioni di difesa dei consumatori e hanno denunciato tutto alle autorità giudiziarie. Ora il tragico epilogo.

A scoprire il corpo senza vita sono stati i pompieri che sono entrati in casa stamattina, giovedì 31 agosto, con i i carabinieri di Vigonovo, dopo che alcuni parenti non ricevevano più risposte al telefono da giorni.