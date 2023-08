Turisti anche nelle aule dello Iuav di Venezia, gli studenti: «Non sono musei»

Tutto è meta turistica, anche i laboratori di moda dello Iuav a San Basilio. Per questo gli studenti, stanchi delle intrusioni, sono corsi al riparo e sulle porte delle aule hanno appeso dei cartelli che lasciano poco spazio a dubbi: “No tourists, do not enter”. Ovvero: “Niente turisti, non entrate”.

Scritte fatte con il pennarello su dei fogli bianchi, appesi con dello scotch, frutto dell’esasperazione dei giovani che erano stanchi di vedere i loro momenti di studio trasformarsi in una visita turistica. Non c’è da stupirsi che i vacanzieri arrivassero fino a lì, considerando la vicinanza con il terminal di San Basilio, la possibilità di mangiare qualcosa al chioschetto tra gli edifici dell’architettura temporanea di Ca’ Foscari e la sede di San Basilio e, non da ultimo, la presenza dei servizi igienici.

Così, anche i laboratori di maglieria e pelletteria dell’Università sono diventati un’attrazione, con diversi turisti che si affacciavano incuriositi alle porte delle aule, mentre gli studenti lavoravano.

«I nostri laboratori non sono un museo», sembrano dire gli studenti del corso di moda, e l’impressione viene confermata da Lucrezia Ludovici – rappresentante in consiglio di amministrazione Iuav con Udu Venezia – che fa presente come la situazione, a dire il vero, non riguardi solo i magazzini dello Iuav a San Basilio ma anche, ad esempio, l’Accademia di Belle Arti, dove ci sarebbero cartelli simili.

Tutto ciò che è manuale, stoffe, plastici, tele, attira i passanti, che spesso non si pongono il problema che magari in quei locali, in quelle aule, ci possa essere qualcuno che sta facendo lezione o studiando, ma entra e basta.

Difficile resistere alla curiosità, soprattutto a Venezia, dove tutto è meta turistica, tutto è attrazione solo perché Venezia è Venezia. E una foto in un’aula va bene tanto quanto una in un atelier di moda o nel laboratorio del Tintoretto. L’importante è scattarla.

Una volta saputo dei fogli appesi – che non sono una novità degli ultimi giorni ma hanno avuto visibilità nel momento in cui sono stati postati sui social dalla pagina Venessia.com – l’Ateneo li ha fatti rimuovere.

Resta però il problema dei curiosi che, tempo di riprendere le attività accademiche a settembre, ritorneranno ad affacciarsi alle porte dei laboratori. «Credo», dice Ludovici, «che l’Università possa avere un valore positivo nella contaminazione culturale, anche in virtù dell’internazionalizzazione che contraddistingue lo Iuav, ma gli spazi di studio e lavoro devono essere salvaguardati, per permetterci di poter svolgere le nostre attività. Per questo gli studenti hanno appeso i cartelli, è stato un gesto semplice per spiegare ai turisti che lì non dovevano entrare, che è fastidioso essere fotografati mentre si lavora e che entrando avrebbero potuto inciampare nel materiale, ad esempio».

Rispetto alla decisione dell’ateneo di rimuovere i cartelli, Ludovici è serena: «È un gesto meno significativo di quello che avrebbe potuto essere se fossero stati rimossi durante l’anno accademico, mentre gli studenti dovevano vedersela con i turisti che entravano e uscivano». —