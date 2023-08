Ucciso per aver sbagliato scala e porta: Nardelli doveva vedere una ragazza

Morto per aver sbagliato scala e appartamento. Lorenzo Nardelli, il 32enne ucciso dai due cugini moldavi la sera dell’8 agosto, era nel palazzo di via Rampa Cavalcavia perché aveva un appuntamento con una escort.

Ma appena entrato nell’edificio al posto di imboccare la “scala A” è salito lungo quella “B”. Fatalità vuole che gli appartamenti della ragazza e dei cugini si trovino allo stesso piano, al terzo, nella stessa posizione, ma ai lati opposti. E l’ultima fatalità ha voluto che la porta dell’abitazione dei due stranieri fosse aperta come quella che lui doveva trovare nell’appartamento della escort.

A questa ricostruzione, che spiega il motivo della presenza del giovane in via Rampa Cavalcavia, sono arrivati gli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dal pm Stefano Buccini, dopo aver analizzato i tabulati telefonici dei cellulari dei moldavi e del giovane che abitava a Santa Maria di Sala. Analisi che ha permesso di stabilire che il giovane non era lì per rubare, come pensavano i due cugini, e che non conosceva i suoi assassini. Quindi questi non gli hanno teso una trappola come invece ha sostenuto in sede di convalida d’arresto il gip Scaramuzza.

Ora il proseguo delle indagini e naturalmente il processo dovranno stabilire se si è trattato di un delitto preterintenzionale o di eccesso di legittima difesa. E su questo verterà il confronto tra la difesa rappresentata dagli avvocati Giorgio Pietramala e Jacopo Trevisan e il pm Buccini.

Il 12 agosto gli investigatori raccolgono la prova sul perché Nardelli si reca in quel palazzo. Infatti viene sentita a verbale la escort che lavora al terzo piano dell’edificio, ma dal lato opposto di dove si trova l’abitazione dei cugini Radu e Marin Rasu, rispettivamente di 32 e 35 anni, ora in carcere per omicidio volontario.

I poliziotti sono arrivati alla donna sviluppando le chiamate ricevute e fatte dal telefonino della vittima. Tutte portano al numero telefonico intestato alla donna. Oltre a questo ci sono diversi messaggi whatsapp che i due si sono scambiati quella sera prima e al momento dell’arrivo del 32enne in via Rampa Cavalcavia. Messaggi eloquenti. In Questura la escort conferma che quella sera il ragazzo doveva andare da lei. Ed è la stessa donna che gli apre il portone d’ingresso quando lui suona al citofono. Gli spiega: scala A, terzo piano e appartamento in fondo al corridoio.

Nardelli però sbaglia scala e imbocca quella B. Arrivato al terzo piano percorre il corridoio fino all’ultimo appartamento. E qui altra tragica fatalità: trova la porta dell’abitazione aperta e accostata. I cugini molto probabilmente l’avevano dimenticata aperta quando erano rientrati dopo aver portato all’esterno i rifiuti. Nardelli non ci pensa nemmeno a suonare ed entra nell’appartamento senza bussare, almeno così dicono i due cugini, del resto è convinto di entrare in una casa dove c’è una persona che lo attende.

Finisce nella stanza da letto dove i due stanno mangiando del salame e bevendo grappa. O meglio hanno già parecchio alcol in corpo. All’interno dell’appartamento non succede praticamente nulla, lui se ne va e viene inseguito da Rasu che lo raggiunge nei pressi dell’ascensore, all’interno del quale lo pesta a sangue uccidendolo.

La escort ha spiegato che quando non ha visto arrivare il giovane ha pensato che avesse preso paura per la presenza della polizia intervenuta però per il delitto.