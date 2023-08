Marco Polo dimenticato, la rettrice di Ca’ Foscari: «Il Comune di Venezia dovrebbe realizzare una statua»

L’immaginario italiano. Ovvero, la narrazione ad uso esterno della cultura del nostro Paese partendo dalla sua identità storica, senza paura di essere conservatori.

È questo, secondo il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il mondo in cui è possibile esercitare il “soft power”, il potere di persuasione, anche nell’area del Mediterraneo in cui l’Italia e in cui Venezia rappresenta l’esempio più eloquente di una città capace di influenzare la politica europea e i suoi commerci, partendo dalla sua laguna.

È stato questo l’intervento centrale della giornata conclusiva della Quarta Conferenza del Soft Power Club, l’associazione internazionale fondata dall’ex ministro e ex sindaco di Roma Francesco Rutelli proprio intorno alla tematica della persuasione e dell’uso attivo della diplomazia per affrontare i problemi internazionali, che si è svolta ieri a Venezia, negli spazi scenografici dello Squero della Fondazione Cini, con la segretaria generale Renata Codello a fare gli onori di casa. Che si tratti, come nella prima giornata, del tema dell’acqua, dalla scarsità delle risorse idriche alle alluvioni e agli sconvolgimenti provocati dai cambiamenti climatici. O che, come ieri, al centro del dibattito ci fosse appunto il tema dell’identità e delle civilizzazioni nell’area del Mediterraneo, ma applicata anche all’arte, all’artigianato e alle stesse attività produttive.

Sangiuliano - introdotto proprio da Rutelli - ha ribadito un concetto che gli è caro. Quello che cioè l’Italia sia un prodotto di stratificazioni culturali di diversi popoli - dai Latini e Grecia ai Fenici, Arabi, Longobardi, Normanni - ciascuno dei quali ha lasciato un segno nella nostra identità. Da essa dobbiamo ripartire per mostrarci al mondo, pur senza negare la possibilità di contaminazioni, svolgendo un ruolo importante soprattutto in quel crogiolo di culture e di etnie che è appunto il Mediterraneo, esteso fino all’Africa.

Per questo il ministro ha lodato ieri il presidente della Biennale Roberto Cicutto - presente all’incontro - per aver voluto dedicare all’Africa l’edizione in corso della Mostra Internazionale di Architettura, in sintonia con la stessa azione che il Governo Meloni vuole rilanciare in quell’area segnata dall’emigrazione verso le nostre coste, ripartendo dal cosiddetto Piano Mattei.

All’importanza della Biennale per Venezia per la sua capacità di relazione con il mondo si è richiamato nel suo intervento anche il vicesindaco di Venezia e assessore al Turismo Simone Venturini. Il valore della conoscenza è per Sangiuliano la base per far ripartire il dialogo tra i popoli del Mediterraneo. Forti, appunto, del nostro solido retaggio culturale. «È importante inserire il riferimento alla lingua italiana nella nostra Costituzione, darle un riconoscimento ufficiale», ha detto anche a margine del convegno, ribadendo il concetto.

Da parte sua la rettrice dell’Università Ca’ Foscari di Venezia Tiziana Lippiello, anch’essa intervenuta nel dibattito, ha ampliato il concetto. «È necessario sviluppare, oltre a un’identità italiana - ha sottolineato - un’identità europea, fatta di valori che ci accomunano e che devono essere rafforzati appunto attraverso la loro condivisione unitaria».

E a proposito di elementi su cui esercitare il Soft Power a Venezia - da sinologa quale è – ha sottolineato anche quello dell’immagine e della valorizzazione della figura di Marco Polo, del quale il prossimo anno ricorreranno i 700 anni dalla morte (l’8 gennaio 2024) e al quale il Comune di Venezia pensa di dedicare una mostra. «I visitatori cinesi che vengono qui – ha sottolineato – chiedono subito dove sia la statua di Marco Polo. Perché Venezia ha un po’ dimenticato questa figura, pure molto importante e conosciuta fuori dei suoi confini. Credo che il Comune dovrebbe effettivamente pensare alla realizzazione di una statua dedicata a Marco Polo».

«Le persone che aderiscono e partecipano al Soft Power Club - ha concluso Rutelli - con posizioni e responsabilità molto diverse, nei loro Paesi e a livello internazionale, condividono la necessità di conferire un potere reale alle istituzioni multilaterali su alcune delle grandi sfide del nostro tempo».