Jesolo, vigili in borghese a caccia di auto nella zona pedonale

Controlli serrati nella Ztl di Jesolo, entrano in azione anche gli agenti in borghese della polizia locale. E adesso spunta anche il video dell’ultima operazione di sabato notte, quando la polizia locale ha fermato due giovani che rombavano con i loro bolidi sull’isola pedonale.

Dopo la denuncia dei due automobilisti trevigiani di sabato notte, la Ztl è battuta costantemente dalla polizia locale, in divisa e in abiti civili per garantire un controllo ancora più efficace, mescolandosi tra i turisti.

Jesolo, due bolidi entrano nella zona pedonale: fermati dalla polizia locale

Il video del momento in cui i due hanno varcato la Ztl, in barba ai divieti di ingresso nella zona pedonale, dà perfettamente l’idea di come certe persone se ne infischino di divieti e normative del codice della strada.

Nei giorni precedenti erano state segnalate anche corse spericolate tra automobilisti che avevano scambiato il lido per una pista di Formula Uno, svegliando di soprassalto turisti e residenti che hanno avvertito persino le vibrazioni nei vetri delle abitazioni. I controlli sono stati pertanto intensificati con tanto di “servizio antibolidi”. E sono finiti nella rete i due giovani trevigiani protagonisti di una spacconata a suon accelerazioni a vuoto.

Sono stati intercettati i due veicoli nella Ztl, all’altezza di via dei Mille. Si trattava di una Lotus e di una Mercedes Slk.

Le due auto sono state pertanto fermate e scortate fuori dalla Ztl. I due ventenni trevigiani sanzionati con ritiro della carta di circolazione per scarichi modificati, mentre una delle auto è stata inviata a revisione straordinaria, con sanzioni per rumori molesti della circolazione ad entrambi e transito in Ztl.