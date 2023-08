Tromba d'aria nella notte sulla spiaggia di Jesolo: volano lettini e ombrelloni

Una tromba marina si è abbattuta nella notte sulla spiaggia di Jesolo. Nel video, si vedono gli effetti spaventosi sullo stabilimento balneare Riviera Levante. Video dalla pagina di Meteo in Veneto che precisa: "Ringraziamo Nicola Carlon per aver fatto da tramite per la condivisione delle immagini e nuovamente Stefano Miozzo per il video ottenuto dalla telecamera di Ivan Bonato"

00:45