La Corte delle Impiraresse, la magia della storia delle perle di Venezia

A Venezia, in calle Priuli dei Cavaletti 100, a un minuto dalla stazione ferroviaria di Santa Lucia, c'è un posto davvero incredibile: la "Corte delle Impiraresse". Qui Lucia Conventi ha radunato i tesori della tradizione di famiglia le collane e i lavori fatti di perline ma anche le enormi perle di vetro di Murano lavorate a mano. Una storia che porta lontano, ovunque il veneziani commerciassero le loro perle nei secoli: perle trovate in tribù pellerossa e anche al collo dei re Zulu. Luisa racconta una storia affascinante a Ugo Dinello in questo video tutto da vedere.

08:12