Jesolo, due bolidi entrano nella zona pedonale: fermati dalla polizia locale

Controlli serrati nella Ztl, entrano in azione anche gli agenti in borghese della polizia locale jesolana. E adesso spunta anche il video dell’ultima operazione di sabato notte, quando la polizia locale ha fermato due giovani che rombavano con i loro bolidi sull’isola pedonale. Il video del momento in cui i due hanno varcato la Ztl, in barba ai divieti di ingresso nella zona pedonale (Giovanni Cagnassi)

00:33