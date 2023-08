Flash mob per Julian Assange alla Mostra del Cinema

Flash mob alla Mostra del Cinema di Venezia per chiedere la liberazione di Julian Assange il giornalista e fondatore di WikiLeaks l'organizzazione per la libertà d'informazione condannato in contumacia negli Usa per aver reso pubblico i documenti segreti sulla.mancanza di prove nella Guerra contro l'Irak. Assange è attualmente detenuto in Gran Bretagna da dove verrà estradato verso Washington. Per chiedere al governo britannico di fermare l'estradizione si stanno mobilitando giornalisti e giuristi di tutto il mondo. Al Lido di Venezia si è svolto il flash mob organizzato dal gruppo FreeAssange del Veneto, da Articolo 21, dalla Fondazione archivio audiovisivo del movimento democratico e da altri gruppi che hanno occupato la sala Excelsior e hanno spiegato le ragioni della protesta chiedendo ad autori, attori, registi e pubblico di informarsi e seguire la vicenda di Julian Assange per aiutare la liberazione

04:54