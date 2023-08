Daspo e multa all’uomo che si è tuffato a Rialto. Il racconto choc del pilota: «Mi ha sfiorato la barca»

L’istinto ha evitato una tragedia. L’istinto è quello di Michael Fabris, il conducente del motoscafo numero 6 che domenica sera, poco dopo le 18. 40 si è visto piombare davanti alla barca il 58enne di Favaro che si era tuffato dalla balaustra del Ponte di Rialto. Fabris ha fermato la barca appena in tempo per evitare di finire contro l’uomo in acqua.

«Avevo appena scaricato dei clienti e stavo rientrando al Tronchetto. Per istinto ho alzato lo sguardo verso l’alto è ho visto quest’uomo in piedi sulla balaustra proprio al culmine del ponte. Mi sono detto: questo sicuramente non vuole fare una fotografia e ho messo il motore in folle.

Nonostante la barca fosse ferma ho pensato bene di fare retromarcia. Mi sono spostato quel poco per evitare che nel tuffo mi finisse sulla barca. Infatti è caduto a cinque metri dal motoscafo», continua Fabris.

«Si vedeva chiaramente che era ubriaco e ho avuto solo la forza di mandarlo a quel paese. In vent’anni di attività non mi era mai capitato un fatto del genere. Ho visto parecchi oggetti “volarmi” davanti lanciati dalle rive e dai ponti, ma un uomo mai».

Venezia, si tuffa in Canal Grande dal Ponte di Rialto. E i turisti sulle rive applaudono

Mentre il tuffatore tranquillamente stava nuotando per raggiungere la riva, tra gli applausi di decine di turisti, qualcuno ha avvisato la polizia locale. In pochi minuti sul posto è intervenuta una pattuglia che ha trovato l’uomo che fradicio stava brindando con un bicchiere di vino. Alcol che si andava ad accumulare nel suo sangue che già ne conteneva parecchio.

Una volta identificato gli agenti hanno scoperto che si trattava di un 58enne di Favaro Veneto. L’uomo è tornato a casa con un Daspo urbano, deve stare lontano dal centro storico per due giorni, e sanzioni che complessivamente ammontano all’incirca a mille euro.

I tuffi dai ponti o dalle rive, solitamente sono bravate che provano i turisti stranieri. Una moda che lo scorso anno hanno provato una decina di tuffatori multati e daspati dalla Polizia locale. Oltre ai tuffi, gli stranieri provano anche il “piacere” di un bagno nei canali cittadini e questi sono molti di più di coloro che si buttano dall’alto. Proprio a Rialto, una decina di anni fa, ci fu il morto.

A perdere la vita un marinaio imbarcato su uno yacht battente bandiera neozelandese. L’imbarcazione era arrivata in laguna nel periodo della Mostra del Cinema. Il marinaio, una notte intorno alle 23, decise si tuffarsi dal ponte.

Lo fece mentre sopraggiungeva un motoscafo. Sfortuna volle che fini proprio sopra la barca. Riportò contusioni gravi, ma non morì subito. Cessò di vivere una decina di giorni dopo. Illeso il conducente della barca.