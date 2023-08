Marea a 120 in mare. Il Mose difende Venezia. «Eventi impensabili e sempre più frequenti»

"Lunedì sera abbiamo raggiunto un altro valore record della marea: dopo i 102 cm del 6 agosto scorso, valore mai registrato prima nel cuore dell'estate, ecco che gli strumenti del Centro Maree posizionati presso la Piattaforma Acqua Alta del Cnr-Ismar, hanno misurato 112 cm con una battuta addirittura di 115 cm, e una punta di 120 cm alle dighe di Lido e Malamocco". Lo dice il responsabile del Centro maree del Comune Alvise Papa.

Il Mose è stato attivato alle 18 facendo in modo che a Venezia il livello fosse contenuto entro i 90 cm. Sufficiente per bagnare Piazza San Marco e le parti più basse della città per circa il 2% della superficie calpestabile, ma sicuramente nulla rispetto a quanto la città avrebbe potuto subire se non ci fosse stato.

"Eventi come quelli che stiamo vivendo in questi ultimi anni saranno sempre più frequenti e si presenteranno in periodi dell'anno fino a poco fa impensabili - sottolinea Papa -. Questo è il frutto dell'aumento del livello medio del mare che stiamo registrando in questi anni, e di una meteorologia marina che mostra ogni anno fenomeni particolari, spesso mai osservati prima nella nostra area". Per Papa "lunedì sera abbiamo di nuovo fatto storia".