Mostra del cinema di Venezia, arriva lo yacht di Armani

Il primo ad arrivare, incurante del maltempo, è stato lo yacht Main di Giorgio Armani, approdato a Venezia con qualche giorno di anticipo sulla sfilata di Alta Moda dello stilista in Arsenale, sabato 2 settembre, e ormeggiato in Riva Sette Martiri con il suo color verde militare, i 65 metri di lunghezza, la suite amatoriale, le sei cabine per gli ospiti, le otto per l’equipaggio e un valore complessivo di oltre 65 milioni di dollari.

In laguna, da martedì, anche lo stilista per le prove di uno degli eventi più attesi della 80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica che sarà preceduto, venerdì sera, da un cocktail a bordo del Main e da una cena nel chiostro della Madonna dell’Orto.

Preparativi in corso e rotoli su rotoli di moquette rossa anche all’hotel Des Bains, per la riapertura-lampo di due sere grazie a Campari, main sponsor della Mostra, che darà aria e luce alla Sala Visconti in occasione del party di venerdì 1 settembre, per celebrare la storia del cinema italiano, e sabato 2 settembre, per l’after-party del film in Concorso “Adagio” di Stefano Sollima con Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini con la musica dei Subsonica.

Operai, tecnici, elettricisti, falegnami, addetti alle pulizie hanno fatto propria la cittadella del cinema, dall’hotel Excelsior al Cubo rosso, fino alla torre a fianco del Casinò con la scala antincendio e ascensore nuovo di zecca, mentre l’esercito di maschere, addetti ai biglietti e alle sale ha fatto il primo giro di perlustrazione e provato la divisa nera d’ordinanza.

La prima locandina, lunedì mattina davanti al Palazzo del Cinema, era quella film il Concorso “Poor Things” di Yorgos Nanthimos con Emma Stone in versione mora che tuttavia sarà visibile solo sul manifesto poiché l’attrice, come i suoi colleghi di Hollywood, resterà a casa.

Gran lavorio di panni anti polvere sulle porte a vetri dell’hotel Exclesior, sulle vetrate vista mare mentre la mostra dedicata ad Anna Magnani e Gina Lollobrigida è già allestita nella hall dell’albergo.

Martedì alle 12 lo sbarco della madrina Caterina Murino; in serata il party di Variety in terrazza all’Hotel Danieli in onore delle giurie attese in ordine sparso, a cominciare dal presidente di Venezia80, il regista Premio Oscar Damien Chazelle, che sarà accolto da un menu