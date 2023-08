Mareggiate a Jesolo e Caorle, blackout a Punta Sabbioni

Mareggiate a Jesolo, in zona pineta, come sempre la più colpite, a Caorle e Bibione. A Jesolo il mare continua a erodere spiaggia la spiaggia in pineta, gli operatori turistici in allarme: “Per noi la stagione è finita". In Pineta, sparite tre file di ombrelloni verso lo stabilimento Green Beach, risparmiate piazza Torino e Villaggio Marzotto.

Mareggiata a Jesolo Pineta

Per gli operatori verso Cortellazzo la forte sensazione che l' estate sia finita per la fruizione della spiaggia dove si è formato sulla battigia uno scalino di quasi un metro. E in via Bafile e sulla passeggiata pedonale è invece bastata qualche folata di vento perché la strada fosse coperta di aghi di pino. " La gente scivolava", dice Roberto Dal Cin, presidente Confapi turismo, " dobbiamo seriamente pensare di sostituire i pini con altri alberi".

La passeggiata in via Bafile completamente coperta di aghi di pino

A Caorle è stato necessario tirare via circa 5 file di ombrelloni, erosione soprattutto nella spiaggia di Ponente verso il capoluogo. E poi molto sporco portato dal mare. L’obiettivo è ripristinare il tutto per il weekend dove sono attesi ancora tanti turisti.

Blackout dalle 7.15 di martedì alle 10.20 su tutto l'abitato di Punta Sabbioni per un fulmine che ha tranciato di netto un cavo aereo di media e alta tensione lungo via Montegrappa. Al momento del danno alla linea è stato udito dai residenti uno scoppio a poca distanza dalle case. A rimanere al buio molte abitazioni affacciate verso l'isola del Mose e su buona parte del lungomare Dante Alighieri e le sue traverse: Von Platen, Wagner, Schiller, oltre a una parte della vicina via Montello.

I lavori di ripristino del cavo elettrico a Punta Sabbioni

Il coordinamento di protezione civile supervisionato dalla sindaca Roberta Nesto ha fatto scattare in poco tempo la squadra di ripristino della rete elettrica di Enel Energia che nei tempi tecnici ha riallacciato il cavo interrotto in via Montegrappa e ripristinato anche la centralina danneggiata di media e alta tensione a metà del lungomare Dante Alighieri. Difficoltà sono continuate nel corso della mattinata in alcune aree di Punta Sabbioni per la riattivazione delle linee telefoniche fisse e per il collegamento internet. Sempre il maltempo ha abbattuto un albero in via del Granatiere che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Jesolo con il supporto logistico della protezione civile per mettere in sicurezza la via comunale.

Per il Consorzio di bonifica Veneto orientale è passata senza particolari problemi la prima perturbazione grazie alle operazioni preventive di chiusura delle derivazioni irrigue e il pompaggio di diversi impianti idrovori per l'abbassamento dei livelli dei canali. Sono caduti mediamente 30 mm di pioggia su tutto il territorio con punte oltre i 40 mm nella zona del Sandonatese. I tecnici reperibili hanno monitorato l'andamento dell'alta marea che ha raggiunto quota + 100 alle ore 22.50, livello eccezionale per il periodo. Non si segnalano problemi particolari sul territorio. L'attenzione viene mantenuta massima sull'evoluzione del corpo nuvoloso in arrivo dall'Adriatico.