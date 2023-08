Spiaggia senza fumo: Jesolo come Bibione. Primi divieti nel 2024

Spiaggia “smoking free”, il lido di Jesolo come Bibione. Le continue lamentele dei tanti bagnanti sulle “cicche” trovate in spiaggia hanno indotto il sindaco, Christofer De Zotti, a considerare l’ipotesi di introdurre per la prossima estate delle limitazioni, creando zone appartate per fumatori che sono oltretutto già predisposte nel piano arenili. E si potrebbe già partire con un divieto lungo la battigia.

Il presidente nazionale di Confapi Turismo, Roberto Dal Cin, acerrimo nemico del fumo, è uno degli operatori che quest’estate si sono battuti perché il Comune faccia una scelta sul modello Bibione: «Una spiaggia moderna e green dovrebbe vietare il fumo» dice Dal Cin, «Chiedere di non lordare la spiaggia di mozziconi è il minimo da parte di un’amministrazione comunale e rileviamo una crescente sensibilità in merito da parte della giunta».

Il sindaco De Zotti, anche colloquiando con Veritas e chi pulisce la spiaggia, ha accertato personalmente che sono proprio i mozziconi di sigaretta la parte più rilevante dei rifiuti raccolti quotidianamente lungo la spiaggia e la battigia. «Credo che Jesolo debba arrivare prima o poi a togliere il fumo dalla spiaggia», ammette il primo cittadino,

«Abbiamo già dato un indirizzo con il nuovo piano dell’arenile che renderà più agevole la creazione di isole di fumo in aree circoscritte. Lo dico per due motivi. Il primo di carattere ambientale: sono sconcertato dal fatto che quando facciamo le raccolte il primo rifiuto, ancor prima delle plastiche, siano proprio i mozziconi. Non possiamo più accettarlo e se le persone non lo capiscono con la propria testa forse è necessario imporre qualche divieto. Il secondo di carattere sanitario.

È vero che siamo in spazi aperti, ma alle volte il numero di persone presenti in arenile è davvero enorme quindi, come accade nei luoghi pubblici al chiuso, si devono pensare anche delle tutele dagli effetti del fumo a favore dei soggetti più fragili. Provo a fare una proposta operativa: potremmo gradualmente iniziare con un divieto di fumo in battigia, contestualmente chiedendo agli stabilimenti di attivarsi per la dotazione di dispositivi di raccolta dei mozziconi in favore degli utenti».