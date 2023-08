Scontro all’incrocio, 80enne distrugge la sua bellissima Ferrari nera

Resta coinvolto in un incidente. Lui rimane ferito per fortuna non gravemente. La sua Ferrari invece esce distrutta. È accaduto a Cavanella di Concordia Sagittaria e la brutta avventura riguarda soprattutto un 80enne, M.A. di Portogruaro che deve dire addio alla sua Ferrari nera, considerata una delle più belle del Veneto.

Secondo la Polizia locale dell’Unione dei comuni del Portogruarese intervenuta per i rilievi e dirigere il traffico, l’incidente, uno scontro tra due veicoli, è stato provocato da una mancata precedenza.

Il Portogruarese era alla guida della sua Ferrari in compagnia di una donna, che era comoda sul sedile riservato al passeggero. Sulla strada di Cavanella, la provinciale per Caorle, è avvenuto l’imprevisto quasi all’incrocio con via Fratelli Cervi che conduce a una piccola zona artigianale.

La Ferrari si è scontrata con un Pick up alla cui guida c’era un uomo di Carpenedolo, paese della provincia di Brescia. L’urto è stato molto violento e non è il primo incidente che avviene in quel tratto. Venti anni fa morí un bambino.

Alla fine i sistemi di ritenuta della Ferrari si sono dimostrati ottimali. L’80enne ha rimediato ferite guaribili in pochi giorni, soprattutto al volto e alla testa. Illesa la donna. Non ha subito conseguenze nemmeno il guidatore lombardo.

Vedendo il colpo sulla Ferrari, principalmente sul musi, le prime ipotesi è che il pick up abbia tagliato la strada a M.A. che se lo è trovato davanti.

Alla fine la strada è stata riaperta e nel frattempo, durante le operazioni di soccorso, sono state adottate le deviazioni del caso lungo alcune strade interne, raggiungendo Sindacale e Caorle attraverso via Giovane Italia.

Unica “vittima”, la bellissima Ferrari, seriamente danneggiata e recuperabile solo a un prezzo stratosferico.