Venezia, si tuffa in Canal Grande dal Ponte di Rialto. E i turisti sulle rive applaudono

Ancora un tuffo pericolosissimo dal Ponte di Rialto: è successo nel pomeriggio di domenica 27 agosto, attorno alle 18.40. Questa volta, però, il protagonista non è stato un turista (cafone), bensì un uomo di Favaro di 58 anni, visibilmente ubriaco. In Canal Grande in quel momento non c'erano imbarcazioni in transito perché erano state fatte fermare in tempo. Sulle rive, tra i tanti turisti presenti, c'è anche chi ha applaudito all'insano gesto. L'uomo è stato identificato dalla polizia municipale che gli ha comminato sanzioni per un totale di circa 1.000 euro, oltre al Daspo dal centro storico.

