Maltempo a Venezia, l'acqua alta (innocua) resta la più grande attrazione per i turisti

La cella di maltempo e di bassa pressione ha portato a Venezia il fenomeno dell'acqua alta: appena un metro, in grado cioè di invadere solo una parte di piazza San Marco, ma questo è bastato per scatenare i turisti che hanno cercato e usato le posse di acqua salata per scattarsi selfie. (Video M.Tagliapietra / Agenzia Interpress)

00:57