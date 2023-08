«Aiuto, mi hanno violentata in spiaggia». Una giovane soccorsa e visitata in ospedale

«Mi hanno violentata. Aiutatemi». Questa la chiamata secca di una giovane donna di nazionalità italiana, che ha raccontato ai carabinieri di avere subito violenza sessuale domenica mattina sulla spiaggia. La ragazza è stata accompagnata per accertamenti all’ospedale civile di Portogruaro, per capire se le ecchimosi o i segni rimediati siano compatibili con una violenza vera e propria.

Massimo riserbo da parte dei carabinieri e della magistratura di Pordenone. Poche finora le conferme, ma qualcosa di grave è accaduto perché si è mossa la “squadra speciale” della compagnia Portogruarese, che da più di 10 anni monitora tutti i casi di violenza nella zona.

Tecnicamente si parla di violenza sessuale, finora, e non di stupro. Il racconto della vittima però è apparso deciso e condito da particolari. Si attende, quindi, la denuncia formale della ragazza per andare avanti con le indagini. D’altronde i recenti casi di Palermo e di Caivano inducono alla prudenza massima anche gli stessi carabinieri di Portogruaro.

Il caso di Bibione, comunque, si presenta molto diverso rispetto a quelli dei giorni precedenti. A Palermo e a Caivano si parla di stupri di gruppo, sulla base anche delle immagini che sono state reperite. A Bibione, invece, la vittima parla di una violenza subìta da un uomo solo, con cui c’era confidenza fino a poco prima. Una confidenza che però sarebbe trascesa, diventando prima approccio spinto e poi violenza vera e propria.

La chiamata ai carabinieri è arrivata pochi minuti dopo le 6 e mezza. Al momento della telefonata, la giovane era sicuramente sola. Come tutte le vittime di violenza. Subito sono state allertate le donne-carabiniere, per un sostegno psicologico. La donna che ha descritto la violenza è rimasta in caserma per qualche ora, poi è stata accompagnata all’ospedale di Portogruaro. La Procura di Pordenone, con la pm di turno Maria Grazia Zaina, è costantemente informata sui fatti. Non sono forniti altri dati, per tutelare l’identità della vittima. Gli accertamenti si sono conclusi in tarda mattinata.

Casi di violenza sessuale denunciati – ci sono anche quelli non denunciati – sono abbastanza rari. Uno di questi riguardó anni fa proprio Bibione.

Di recente, Federico Zoccarato, il segretario del Pd di Caorle, si è fatto fotografare con inciso a penna l’hastag “iononsonocarne” che è stato preso a prestito da molte personalità, dopo il ripetuto stupro di gruppo di Palermo. Il Pd caorlese ha poi annunciato un convegno su questo tema. I casi di violenza alle donne, picchiate soprattutto, nel territorio sono in costante aumento. Il rifiuto degli approcci scatena poi la violenza dell’uomo. In un paio di casi anche di donne verso gli uomini. Fece specie il caso di un medico molto in vista che a Portogruaro fu accusato mesi fa di avere messo le mani addosso alla ormai ex moglie.