Film, serie, docu e festival: il Veneto che fa cinema s’incontra a Venezia 80

Un cartellone sempre più ricco di eventi legati alla storia e alla cultura non solo cinematografica del Veneto quest’anno trasformeranno lo spazio della Regione del Veneto all’hotel Excelsior del Lido in una vera e propria “Mostra del cinema regionale” durante tutto l’arco della Mostra del Cinema.

Saranno oltre settanta gli appuntamenti che dal 31 agosto al 9 settembre si susseguiranno quasi senza interruzione dalle 10 di mattina fino a sera, alla presenza di ospiti illustri, amici ormai abituali (Jo Squillo, che, come ogni anno, sceglie Venezia per la presentazione dei suoi cortometraggi contro la violenza sulle donne) e novità non solo del grande schermo (tra gli altri, Igino Massari il 5 per “dolce cinema” e le nazionali italiane maschile e femminile di rugby in apertura il 31 per “Rugbisti si diventa”).

«I più importanti maestri del cinema» commenta il presidente della Regione Luca Zaia «hanno scelto, storicamente, il Veneto. Le città della nostra regione, Venezia innanzitutto, le ville palladiane, i paesaggi dolomitici, il Delta del Po si sono sempre rivelati location ideali per ambientare alcuni grandi capolavori, che hanno scritto la storia del cinema».

Un passato che rappresenta uno stimolo per migliorare l’offerta in favore di quanti scelgono i nostri territori come set per ambientazioni cinematografiche. Aggiunge l’assessore alla Cultura, Cristiano Corazzari: «Attirare l’attenzione internazionale sul Veneto quale set ideale e sostenere e incoraggiare la produzione cinematografica nella nostra regione, significa anche sostenere cultura, turismo e occupazione».

E ad attirare l’attenzione ci penseranno, dunque, innanzitutto una serie di incontri ormai “storici” per la sede dell’Excelsior, con la presentazione di tutti (o quasi) gli innumerevoli festival e feste del cinema della regione.

In ordine di presenza al Lido, spazio dunque per il compleanno della ventesima edizione del videoconcorso Francesco Pasinetti subito il 31, poi il premio Kineo, la dodicesima edizione del Metricamente Corto di Castelfranco, il River film festival delle acque padovane, il Festival del viaggiatore collegato al premio Segafredo Zanetti e la consueta festa legata alla presentazione di Cortinametraggio. A chiudere, lo Short Film Festival di Ca’Foscari con la presenza illustre del maestro giapponese Shinya Tsukamoto.

Saranno molte le proiezioni spesso in anteprima di documentari, fiction e film girati in Veneto. Tra i più attesi, spicca quasi a chiusura degli eventi l’8 settembre “Quando il Nord-Est faceva paura”, presentazione della docuserie sulla Mala del Brenta “Fuorilegge – Veneto a mano armata” realizzata da Padova Stories che avrà la presenza dello scrittore e sceneggiatore Massimo Carlotto, mentre lo stesso giorno – quasi in una contrapposizione tra “bello” e “brutto” regionale, il Fai presenterà il suo progetto ambientale che riguarda villa Vescovi. Sabato 2 settembre sarà presentato il corto “Diretta” di Paolo Boraccetti, con Marina Massironi e Mirko Artuso, sul tema delle malattie rare per l’associazione “La miglior vita”.

Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito con due soli eventi riservati agli inviti: il 6 alle 15.30 la presentazione del documentario per i cinquant’anni della Regione Veneto e l’8 alle 20 “Poeti, Registi e Contadini. Ciak si gira In Veneto” a cura di Coldiretti Veneto.