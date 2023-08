Colpo di fulmine in sala con la Critica e gli Autori a Venezia 80

La Settimana della Critica e Le Giornate degli Autori sono le due sezioni collaterali che arricchiscono e completano il programma ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia. È qui che spesso ci si imbatte in piccole sorprese e improvvisi colpi di fulmine.

La Sic segue da sempre la linea guida dell’opera prima, solo registi esordienti ai quali si affiancano spesso delle proiezioni speciali. Quest’anno verrà presentato “Incontro di Notte” il primo lavoro di Liliana Cavani, Leone d’oro alla carriera.

Mentre Le Giornate degli Autori sono un vero e proprio mix di anime e intenti.

Gli “Oceani veri continenti”

Il film italiano in Concorso è “Los Océanos son los Verdaderos Continentes” di Tommaso Santambrogio, ritratto sentimentale di Cuba girato in bianco e nero, mentre Fuori concorso si trovano “L’Expérience Zola” di Gianluca Matarrese e “L’Avamposto” di Edoardo Morabito. Il primo racconta come la vita di due attori, coppia nella vita e a teatro, verrà influenzata dalla messa in scena di “Lo scannatoio” di Émile Zola, mentre il documentario di Morabito ha come protagonista una sorta di eco-guerriero impegnato in un progetto in Amazzonia.

Accanto a questi titoli si viaggia nelle cinematografie del mondo. Dal Canada arriva un’empatica giovane vampira incapace di mordere chi le è accanto, titolo significativo: “Vampire Humaniste Cherche Suicidaire Consentant”.

Vampiri

Dal Giappone “Following the Sound” storia di una giovane donna che si preoccupa di chi ha bisogno d’aiuto. Sempre dall’Oriente c’è molto interesse per il film malese “Wu yue xue” sul poco noto eccidio della comunità cinese da parte dei malesi avvenuta negli anni ’60.

Dal dramma della storia si passa alla commedia queer con il greco “Summer with Carmen” o all’intrigante “Sidonie in Japan”, film francese con protagonista Isabelle Huppert.

Nella Sic invece si spazia tra i generi. Da Hong Konk arriva “Love is a Gun” un neo-noir cupo, rabbioso e dolente. Mentre “Sky Peals” è un film inglese che gioca con la fantascienza e con i rapimenti alieni.

“The Vourdalak” è un’altra storia di vampiri tratta da una novella di Tolstoj, un viaggio tetro e sensuale di un giovane marchese nella terra dei Vourdalak, morti viventi assetati di sangue. A questi film di finzione si accostano film documentari molto diversi tra di loro.Il titolo italiano presente nel Concorso è un documentario classico, “About Last Year”, diretto dalle tre giovani registe Dunja Lavecchia, Beatrice Surano e Morena Terranova, un film stretto sulle sue protagoniste: Celeste Giorgia e Letizia.