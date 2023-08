Mostra del Cinema, ecco chi sfilerà sul red carpet di Venezia 80

È il tema che tiene banco da settimane, e alla vigilia della Mostra del Cinema di Venezia numero 80 gli interrogativi non sono ancora del tutto risolti.

Dato lo sciopero degli attori a Hollywood, quali star ci saranno sul red carpet di Venezia e quali no?

Chi no

Su alcuni “no” di peso, ci si è ormai fatti una ragione: Emma Stone, Willem Dafoe, Bradley Cooper, Carey Mulligan, Michael Fassbender. Nemmeno Cate Blanchett, che avrebbe dovuto presenziare a un party di Armani Beauty, di cui è testimonial. Lei è nel consiglio direttivo del sindacato attori, e a Venezia non verrà.

Chi forse

Da una ricerca svolta dall’Ansa, risulta che ci sarà (e questa è una sorpresa) Adam Driver, protagonista di “Ferrari” di Michael Mann, in cartellone il 31 agosto. Penelope Cruz, che recita al suo fianco e fino all’altro giorno pareva certa, all’ultimo sembra più sul “no” che sul “sì”. ’Ci sarà però Patrick Dempsey

Che la situazione sia ingarbugliata, lo conferma un post di pochi giorni fa del direttore Alberto Barbera sui suoi social, in cui chiedeva di non essere più interpellato sul “chi viene e chi non viene” perché non lo sapeva nemmeno lui.

Chi sì

Film e s serie tv di produzione non di major o di società appartenenti alla controparte Amptp posso venire con la deroga (e la benedizione, daranno di fatto un sostegno alla protesta) del sindacato.

Ad affiancare le molte star italiane presenti (sono sei i film in Concorso) da Pierfrancesco Favino a Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher, Claudia Gerini, Alessandro Gassmann, i Castellitto, Micaela Ramazzotti), allora, il 31 agosto arriverà Caleb Landry Jones per “Dogman” di Luc Besson, mentre Vincent Lindon presenta la serie tv “D’Argent et de sang” di Xavier Giannoli.

L’1 settembre Mads Mikkelsen è confermato per “Bastarden” di Nikolaj Arcel. Per “Finalmente l’alba” di Saverio Costanzo non è confermata Lily James.

Sabato 2 settembre arriva Fanny Ardant (Mickey Rourke pare di no).

Domenica 3 settembre c’è Lea Seydoux per “The Beast” di Bertrand Bonello e probabilmente Kiefer Sutherland per rendere omaggio allo scomparso regista dell’Esorcista William Friedkin di cui si presenta “The Caine mutiny court-martial”.

Lunedì 4 settembre “Priscilla” di Sofia Coppola è uno dei film che hanno avuto l’ok sindacale e dunque oltre alla regista e alla vedova Presley sono attesi al Lido Cailee Spaeny e Jacob Elordi. Woody Allen ci sarà il 4 per “Coup de Chance”, mentre il 6 per “In the land of saints and sinners” di Robert Lorenz ancora niente di ufficiale su Liam Neeson.

Venerdì 8 settembre si chiude con Jessica Chastain per “Memory” di Michel Franco e con Guillaume Canet che con Alba Rohrwacher interpreta “Hors-Saison” di Stéphane Brizé.