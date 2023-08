Il granchio blu in vendita nelle pescherie dei supermercati Despar

Granchio blu in vendita nelle pescherie dei punti vendita di Aspiag Service, la concessionaria del marchio Despar nelle cinque regioni di competenza, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Lombardia.

La società ha deciso, "considerando anche le alte qualità alimentari del prodotto e la sua versatilità culinaria - sottolinea una nota - di favorirne la conoscenza e il consumo attraverso la promozione nei propri banchi di pesce fresco in tutti i territori dove l'azienda è attiva. La scelta commerciale dell'azienda intende essere un gesto concreto per venire incontro alle pesanti ripercussioni e agli ingenti danni subiti dalla filiera ittica delle nostre regioni".

I crostacei arrivano dalla foce del Delta del Po, nello specifico dal porto peschereccio di Goro (Ferrara).

Per Giovanni Taliana, direttore regionale Aspiag Service per il Veneto, "la vendita del granchio blu in tutte pescherie dei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar vuole essere una testimonianza della nostra capacità di unire la commercializzazione di un prodotto di reale qualità alle necessità impellenti dei nostri fornitori, che si trovano loro malgrado coinvolti in quella che è stata definita una vera e propria piaga ambientale. Con il nostro intervento intendiamo essere solidali e contribuire almeno in parte ai danni subiti dalla categoria dei pescatori italiani, nell'attesa dei benefici ecologici che deriveranno dai piani di contenimento messi a punto nei giorni scorsi dal Ministero dell'Agricoltura italiano, promuovendo allo stesso tempo ai nostri clienti una specialità ittica di elevata qualità".