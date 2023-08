Ventenne accoltellato fuori dalla discoteca. Ferito al polmone, è caccia all’aggressore

Ha rischiato di morire per una banale discussione tra ragazzi. Nikolas Ghezzi, un ragazzo di soli 20 anni residente nella zona centrale di Portogruaro, raggiunto da una coltellata al polmone. Il giovane è fuori pericolo.

Incessante lavoro dei carabinieri di Portogruaro per identificare l’aggressore di una notte di follia tra giovani del Veneto orientale, ma anche turisti in vacanza sul litorale. Quello che si temeva dall’inizio della stagione estiva è puntualmente avvenuto e non importa che sia accaduto a fine stagione. Troppa violenza a Nordest. Dopo i tre accoltellamenti a Lignano, gli omicidi ad arma bianca nella provincia di Treviso, tocca a Bibione. Una mano armata di coltello ha colpito un ragazzo di appena 20 anni che, non appena si sarà ristabilito, verrà ascoltato dai carabinieri.

Il fatto è accaduto alle 4 di domenica, sul piazzale della discoteca Shany, già teatro in passato di episodi di violenza, ma non così gravi. Da quanto hanno ricostruito i carabinieri della stazione di Bibione, con l’ausilio della compagnia di Portogruaro, Nikolas avrebbe avuto una discussione nei pressi del piazzale in cui è avvenuto il fatto di sangue. Una discussione degenerata. Finché è spuntato un coltello. Lunga la lama. Il ventenne portogruarese si è accorto tardi della presenza della lama. E così ha subìto un colpo secco, indirizzato al polmone. Alla fine l’aggressore è scappato. Un copione già visto, ma ci sono testimoni e occhi delle telecamere che hanno visto tutto.

Le conseguenze per la vittima sono molto gravi. Quando è intervenuta un’ambulanza di Bibione, perdeva molto sangue. I sanitari, capite le condizioni del ragazzo, lo hanno trasferito d’urgenza a Portogruaro. Vi è arrivato attorno alle 5. La lama aveva sfiorato il cuore. Pochi millimetri e Ghezzi sarebbe morto. Invece, grazie all’intervento provvidenziale dei medici e infermieri di Portogruaro, se la caverà, senza alcuna conseguenza fisica.

Intanto, i militari dell’Arma stanno passando al setaccio tutte le telecamere di Bibione. Il potente servizio di video sorveglianza della Polizia locale è stato subito messo a disposizione. L’accoltellatore, quindi, dovrebbe avere le ore contate. Gli inquirenti escludono che tra i possibili moventi ci siano la droga o le ragazze. Ma per una banalità un ventenne Portogruarese ha rischiato di morire. «La nostra città non merita questo», ha sottolineato il vicesindaco, Pierluigi Grosseto, «io sono convinto che occorra una riflessione, da parte di tutti».

A questo punto, la movida di Bibione rischia di diventare un grosso problema per gli amministratori del comune di San Michele e per le forze dell’ordine, che sono quotidianamente impegnate in tutto il litorale. Negli ultimi tempi la K Disco è stata chiusa per varie inadempienze. Dopo lo stop, c’è stata anche una riunione tra il Comune e i soci del locale. Qualcuno di loro si sarebbe anche detto dispiaciuto, viste tutte le mancanze riscontrate. Nei giorni scorsi, la discoteca era stata riaperta ma senza musica.