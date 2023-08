Tolti i lucchetti dell’amore dai ponti di Venezia

Se è vero che nulla può fermare l’amore, lo stesso vale anche per i lucchetti appesi ai ponti di Venezia, una romantica promessa di eternità. Per questo, sabato 26 agosto mattina gli addetti di Veritas sono stati al lavoro per rimuoverli in diversi punti della città.

Non è bastato il regolamento della polizia municipale che, dal 2014, prevede una sanzione di 50 euro per chi decide di dichiarare il proprio amore vandalizzando i ponti. I lucchetti hanno continuato a comparire all’Accademia, a San Grisostomo, in massa sul ponte dei Greci, giusto per fare qualche esempio.

E, ciclicamente, gli operatori di Veritas sono chiamati dal Comune per rimuoverli, e dare così una ripulita alla città.Tuttavia, rispetto agli anni scorsi in cui si era sentito il bisogno di correre ai ripari dalla moda del “lucchettare” i ponti, la situazione è migliorata.

Quella che era diventata una vera e propria moda e che aveva rapidamente invaso tantissime città italiane, Verona in primis, si era diffusa a partire dagli anni 2000, merito - o colpa, dipende dai punti di vista - del libro di Federico Moccia “Tre metri sopra il cielo”, da cui poi era stato tratto l’omonimo film.

Quando i lucchetti avevano cominciato ad essere fin troppo presenti, creando un problema al decoro della città e danneggiando in molti casi i ponti stessi, su iniziativa dell’allora Commissario lagunare Vittorio Zappalorto era stato modificato il regolamento della polizia urbana. Le multe non erano state introdotte solo per gli innamorati che pensavano di “addobbare” la città con i loro sentimenti, ma anche per i venditori abusivi di lucchetti, che rischiavano fino a 5.000 euro.

Ed effettivamente, nonostante all’inizio sia servito un po’ di tempo per vedere gli effetti della nuova regolamentazione, ad oggi non si vedono più. Sono restati i lucchetti, in numero minore rispetto al passato se pensiamo che nel 2014 quelli sul ponte dell’Accademia erano circa 20 mila,e ogni tanto viene fatta una ripulitura per eliminare anche quei pochi. Prima che a qualcuno venga voglia di appenderne uno a sua volta.