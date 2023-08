Non solo Mostra del cinema: tutte le feste e i party tra Venezia e il Lido

Mancano le star, abbondano le feste. Nessun selfie con Bradley Cooper, ma la sfilata di Alta Moda di Giorgio Armani in Arsenale. Emma Stone resterà a casa, però arriverà Rita Ora, star del gala dell’AmfAR alla Misericordia.

Nulla è perduto, sotto il cielo del Lido (o quasi, un party Armani Beauty è stato cancellato per l’assenza della sua stella Cate Blanchett, che è nel consiglio direttivo del sindaco attori americano) e se le passerelle saranno un po’ sguarnite, alberghi e catering fanno fatica a stare dietro alle prenotazioni di feste ed eventi.

S’incomincia martedì 29 agosto con il party di Variety all’hotel Danieli, dove giurie e primi attori arrivati in laguna s’incroceranno a “Stars over Venice – A lovely night”, ma senza fare troppo tardi perché il giorno dopo è serata inaugurale con primo red carpet e cerimonia in Sala Grande.

Giovedì 31 agosto, la stilista Diane von Fürstenberg sarà protagonista di una serata in onore di «donne straordinarie» alla Fondazione Cini. Per la 14esima edizione del DVF Awards, saranno premiate Amal Clooney per il suo lavoro a difesa delle vittime di abusi dei diritti umani in tutto il mondo, forse accompagnata dal marito che sposò in laguna nove anni fa; United Nations Deputy Secretary-General, Amina J. Mohammed; Helena Gualinga per il suo lavoro a difesa dell’ambiente e dei diritti umani; l’esperta mondiale delle implicazioni dell’intelligenza artificiale Dr. Joy Buolamwini; e l’attrice ed attivista Lilly Singh. Il primo settembre Diane von Fürstenberg sarà alle Procuratie Vecchie alla presentazione di “Lights! Camera! Impact! ”, una serata per celebrare i registi che raccontano storie capaci di creare impatto. L’Hotel des Bains, sepolto da una fine ingloriosa che a oggi sembra ancora senza via di uscita, riaprirà una parte dei saloni a piano terra in occasione di una festa organizzata da Campari, main sponsor della Mostra, l’1 e il 2 settembre. Intanto l’Arsenale si prepara alla sfilata di Armani (main sponsor con Armani Beauty da sei anni) sabato 2 settembre.

“One Night Only Venezia” il titolo dell’evento che celebra il cinema e conferma il legame dello stilista con la Mostra, nato nel 1990 con la presentazione in anteprima mondiale del film-documentario “Made in Milan” diretto da Martin Scorsese. Dall’altra parte della città, al Teatro La Fenice, sempre sabato 2 settembre andrà in scena “Ciao Casanova”, spettacolo visivo e musicale (libero e gratuito) di Solrey interpretato dal Traffic Quintet, l’arpista Sylvain Blassel, il mezzosoprano Brenda Poupard e sostenuto da Cartier, partner ufficiale della Biennale Cinema.

Domenica 3 il tappeto rosso sarà srotolato davanti alla Scuola della Misericordia per il gala (in smoking) di AmfAR, la Fondazione per la ricerca sull’Aids. Premio alla regista Ava DuVernay mentre Rita Ora e Leona Lewis canteranno prima e dopo l’asta dal vivo di d’arte contemporanea. E ancora, il 5 settembre alle Procuratie Vecchie sarà presentato il progetto curato dal fotografo Stefano Guindani per esplorare i 17 obiettivi SDG dell’agenda ONU 2030. Il docu-film avrà la voce narrante dell’attrice Rocío Muñoz Morales, già madrina l’anno scorso al Lido. —