Cavallino-Treporti, Beach on Fire: in 200 mila per lo spettacolo pirotecnico

Un applauso finale ha espresso il grande apprezzamento del pubblico composto oltre 200.000 spettatori ipnotizzati dalla magia della diciottesima edizione del Beach on Fire, lo spettacolo pirotecnico che 5 anni fa vinse il Guinness World Record come il più lungo del mondo per i suoi 13 chilometri di fronte di fuoco. Iniziato con il primo botto di richiamo alle 22.28, l'imponente show pirotecnico si è concluso 17 minuti dopo mostrando tutta la sua meraviglia ed imponenza dal faro Valle Dolce al faro Pagoda di Cavallino-Treporti, rispettando nel contempo le stringenti raccomandazioni di mitigazione ambientale in termini di decibel e ceneri rilasciate in atmosfera che la ditta Parente Fireworks ha saputo interpretare con grande attenzione, non rinunciando agli aspetti più suggestivi e spettacolari.

Ola, girandole, stelle luminose, luccicanti coreografie imprevedibili fra le 10 postazioni di lancio disseminate ognuna ogni chilometro, per un totale di oltre seimila fuochi d’artificio sparati in sincronia grazie alla regia controllata via radio ottenendo una impressionante sequenza di effetti e giochi luminosi che ha incollato gli spettatori con il naso all'insù.

“La durata più breve dello show ci ha permesso di non gravare sull'ambiente, lo spettacolo più concentrato c'è stato tutto” ha commentato a caldo la sindaca Roberta Nesto “abbiamo avuto cura di mantenere una scenografia importante riducendo all'osso gli aspetti rumorosi e di particolato. La serata era invitante, in molti hanno raggiunto la spiaggia in bici, è stata una bella serata che ci ha permesso di superare i numeri dell'anno scorso. Ringrazio anche il grande dispiegamento di forze dell'ordine: oltre ai vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e capitaneria di porto, soprattutto i 120 volontari della protezione civile provenienti da tutto il circondario regionale del Veneto con i comandi di: Antelao, Valdobbiadene, Crespano, Venezia, distretto sandonatese, ma anche da fuori regione con i distretti trentini di di protezione civile arrivati da Arco, Mori e Lavarone. La manifestazione è servita infatti da grande esercitazione del piano di sicurezza come coordinamento per formare i volontari”.

Soddisfazione anche da parte degli operatori turistici. “Il tutto esaurito nella località in questo weekend di fine agosto dimostra che i nostri turisti prenotano le loro vacanze appositamente nei giorni del Beach on Fire. Ci ha colpito il grande applauso finale” ha dichiarato il presidente di Assocamping, Francesco Berton “che conferma l'attualità e la grande attesa per lo spettacolo pirotecnico più lungo del mondo”. Un lungo serpentone di auto in uscita dall'imbuto di viabilità della penisola di Cavallino-Treporti ha poi impegnato le principali direttrici viarie di via Fausta e via Pordelio fino all'una e mezza di notte.