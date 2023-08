Multa da 200 euro per ormeggio abusivo, Spitz su tutte le furie: «Non sa chi sono io»

Una multa per ormeggio non autorizzato sui pontili di Avm riservati alle emergenze. Un litigio con la guardia giurata che cercava di far rispettare il divieto. E un finale pirotecnico. In ogni senso. È stata una notte del Redentore molto agitata quella trascorsa lo scorso 16 luglio da Elisabetta Spitz, commissario straordinario del Mose.

Con una decina di amici aveva affittato una barca, la Sotoriva della ditta Elite Venice Travel, per godersi dal bacino di San Marco i celebri fuochi d’artificio. Ma qualcosa va subito storto. La barca non riesce a ormeggiare in Bacino, l’equipaggio decide di tagliare la corda dell’ancora per non provocare danno alle altre imbarcazioni. A quel punto Spitz dice al comandante che possono attraccare ai pontili di Avm, che lei è autorizzata. Ma legata la corda arriva la guardia giurata che intima al comandante della barca di andarsene. Quell’attracco è riservato ai mezzi di emergenza, ambulanze e vigili del fuoco.

La commissaria si impunta, ma la guardia non vuole sentir ragioni. Tutto è riportato nei rapporti di servizio. «Sosta non autorizzata», scrive l’addetto di Avm nel verbale con la multa da 200 euro, «hanno violato il divieto di sosta sull’approdo alle 23, 17. Dichiarava di aver rotto l’ancora. Invitati a scendere si rifiutavano, per poter vedere i fuochi dalla barca».

Ancora più esplicito il rapporto difensivo inviato dalla ditta di noleggio ad Avm. «L’imbarcazione andava nei posti Avm», si legge, «poiché la nostra cliente, la signora Elisabetta Spitz, commissario straordinario del Mose, affermava di avere un permesso speciale. Mentre i pontonieri invitavano a liberare il pontile, la nostra cliente cominciò ad aggredirli verbalmente dicendogli: voi non sapete chi sono io, vi faccio licenziare. La barca, dopo gli scontri verbali con la suddetta, lasciava il pontile». Serata storta, dunque. E qualche frase sopra le righe pronunciata da una commissaria furibonda. Lite anche con la ditta, e alla fine l’accordo per chiudere la vicenda. Resta la multa da pagare per “ormeggio abusivo”.

Adesso al ritorno dalle ferie molti appuntamenti attendono Spitz, commissario straordinario del Mose da quattro anni, e i responsabili della grande opera. Si tratterà di accelerare la conclusione dei lavori, annunciata per il 31 dicembre, ma che difficilmente sarà rispettata. Poi la seconda relazione del consulente francese Larcher, che dovrà fornire il suo parere sulla corrosione subacquea delle cerniere del Mose. Un passo importante per procedere all’affidamento della manutenzione, stimata per ora intorno ai 60 milioni l’anno ma destinata a lievitare, con Fincantieri in pole position per la gara. Infine il progetto di ricavare energia pulita per il funzionamento del Mose, che ha bisogno di tanta energìa per il sollevamento. Qui il problema è il luogo dove mettere i pannelli solari. Poi ci sono i collaudi, incarichi che fanno gola e che dovranno essere assegnati nelle prossime settimane. Molti collaudi sono stati già affidati in passato su base discrezionale, ad alti dirigenti del Ministero, magistrati e dirigenti dell’Anas. Qualche pezzo di Mose come la diga foranea del Lido, era crollato poche ore dopo il collaudo. Infine c’è da affrontare la partita della manutenzione urbana e degli interventi in laguna.