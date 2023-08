Allarme granchio blu: «Sta risalendo i fiumi veneti e mangia i pesci appena nati»

Il granchio blu ha invaso i fiumi e mangia anche le orate appena nate. I pescatori sono arrabbiati, in allarme e rischiano il posto di lavoro. Ormai non si contano esemplari della specie infestante sul canale Brian e presto anche il Livenza potrebbe essere colpito da questa vera sciagura.

A parlare di questo è il presidente del consorzio CoGeVo Gianni Stival. «Al momento», avverte l’ex vicesindaco di Caorle, «l’unica soluzione è pescare in granchio blu con delle tecniche e delle attrezzature speciali. Soprattutto le femmine».

Ormai il granchio blu è arrivato a riva. C’è un avvertimento dei consorzi balneari di Caorle. Il granchio blu era presente già lo scorso anno ma il rischio è che il prossimo anno ci trovi un’invasione. Dal 1988 al 1990 le mucillagini allontanarono i turisti e il rischio concreto è il ripetersi di una flessione.

I pescatori quindi sono chiamati anche a salvare il turismo. Ma non c’è più tempo. Il granchio blu può diventare padrone anche dei fiumi.

«Questa specie infestante», aggiunge Stival, «non fa distinzione tra acque dolci e salmastre. Se nel mare si nutre di tutto, comprese le vongole, nei fiumi si ciba di tutto il novellame che trova grazie alle sue chele. Orate e cefali allo stadio iniziale non solo risparmiati dal granchio blu. Non ci sono altre soluzioni se non quelle di intercettare le femmine».

Al bando tutte le ricette gourmet. I pescatori vadano al sodo. «Il governo ci permette per i prossimi tre mesi di adoperare strumenti speciali per intercettarli e catturarli», osserva Stival, «le femmine sono in mare mentre i maschi sono in laguna. Ma sono proprio le femmine a deporre le uova e vanno pescate.

Questo fenomeno si deve interrompere in qualche modo. Caorle e il litorale non possono entrare in crisi. La Regione ha capito subito la gravità del fenomeno e spero tutta Italia da qui a breve. Il granchio blu non fa tenerezza e simpatia. È una specie infestante e devasta il mare».

Prima le alluvioni, poi il Covid e infine il granchio blu. «Noi pescatori abbiamo visto di tutto negli ultimi anni. Ma non ci piega nessuno» conclude Stival «nemmeno il granchio blu che va eliminato dal mare portandolo nelle nostre tavole. Eliminare il granchio blu significa salvare tutti i prodotti ittici. Voglio che la gente abbia questo concetto chiaro nella mente». —