In Veneto è granchio blu-mania

Se finora ad acquistarlo erano soprattutto gli stranieri, cinesi in testa, adesso lo vogliono tutti. Anche solo per provarlo e dire «L’ho mangiato anch’io», scattarsi un selfie, testare il sapore. Stiamo parlando del chiacchierato granchio blu, piaga della laguna veneta e dell’Alto Adriatico, sul quale si sono accesi i riflettori dopo il boom della specie, che da aliena sta prendendo piede un po’ dappertutto.

Da Venezia centro storico a Chioggia, passando per Jesolo, sui banchi del pesce, in vista o un po’ defilato, il granchio blu fa capolino ovunque. E anche i più scettici, quelli che lo consideravano quasi da meno perché non “indigeno”, si stanno ricredendo.

Legge del mercato e della pubblicità. C’è chi fiuta il business, come pizzerie e ristoranti che alla velocità della luce lo hanno inserito nel menù. E, sembra, vada come il pane. Tanto che c’è chi sta testando il sugo pronto di granchio blu. Sulla materia, ognuno dice la sua.

Sul banco dei mercati

Il maschio costa di più, la femmina meno perché ha il corallo, il prezzo varia a seconda delle dimensioni e del peso variabile: da 2 a 10 euro al chilo. Qualcuno lo fa pagare a pezzo, se grande. Ieri alle 11.30, al mercato di Mestre, il granchio blu era quasi terminato, lo aveva ancora solo un banco, quello di Stefano Santina. Che però – ci tiene a precisare – lo vende da ben quattro anni.

Santina al mercato di Mestre: "I granchi blu? Li vendo da quattro anni"

Per lui non è una novità. «Lo tengo perché è buono, il punto è che una volta lo volevano solo i cinesi, adesso lo chiedono tutti, perché se ne parla e quindi la curiosità cresce di giorno in giorno». Costo? «Quelli di taglia piccola li prendo a 2 euro al chilo e li vendo a 3, ma quest’ultimo pacco lo metto in vendita a 10 euro: sono 5 chili. Prezzo di costo. I più grandi, invece, li vendo a 6-7 euro».

Da Mestre a Rialto a Chioggia. Giuliano Pagan, pescivendolo e regatante veneziano, non tiene per scelta il granchio blu. «Non è un articolo che mi interessa, questa specie sta distruggendo ogni cosa, lo sappiamo tutti, è una vicenda che non mi piace per nulla. Certo, se un cliente me lo ordina lo prenderò, ma io ho altri prodotti, come la polpa di granseola».

In pescheria Stella Marina, a Sottomarina, lo vendono raramente perché, chiariscono «curarlo è impegnativo».

La notissima Pescotteria di via Orlanda a Campalto, vende il pesce a tre province – Padova Treviso e Venezia – ma molti sono i clienti da fuori. «Lo teniamo da un mese», spiega Walter, il titolare, «prima lo chiedevano i locali cinesi, adesso anche gli italiani. Addirittura, ieri, me l’hanno ordinato clienti da Milano, perché hanno visto il video del sindaco con il granchio blu». A quanto? «Lo vendo a un prezzo che varia tra gli 8 e i 9 euro chilo, sempre freschi e belli grandicelli».

Il direttore del mercato ittico del Tronchetto, Michele Chieregato, fornisce cifre e numeri. «La Regione ce li ha chiesti», precisa. E spiega che i maggiori compratori all’ingrosso sono i cinesi. Ma le cose stanno cambiando velocemente. «Da gennaio ad agosto sono passate per il Tronchetto 14 tonnellate di granchio blu, 100 chili a giornata di apertura». Come arriva sul banco di Rialto e negli altri mercati? «Ormai i canali di distribuzione extra mercati all’ingrosso sono parecchi, i rivenditori privati con magazzini sparsi nel territorio anche, possono esserci produttori che vendono direttamente».

Giovanni Salvatore Goattin detto “Gianni”, è un rivenditore di granchio blu del Tronchetto: «Il granchio che vendo finisce sui banchi dei mercati, oramai un po’ dappertutto», spiega, «la gente lo richiede, non solo stranieri, il fatto è che è molto buono. Io lo vendo dal 2022, ma è da quest’anno che c’è stato il boom. Il prezzo oscilla tra i 3-4-5 euro a seconda dei giorni. E ne regalo anche moltissimi, tutti i miei amici lo vogliono assaggiare. Ma credo che molto dipenda dal caldo, penso che a breve diminuiranno».

Pesce più caro nei ristoranti

Stando ad alcuni ristoratori, per colpa del crostaceo alieno che mette in crisi la produzione di cozze e vongole, rompe le reti, entra nelle reti e mangia il pescato catturato, alcuni pesci come le sogliole sono saliti di prezzo, altri potrebbero aumentare a breve. Per ora, però, la maggior parte sfata il problema e attribuisce la colpa al fermo pesca.

È vero che a causa del granchio blu il pesce costa di più? «No. Mi sento di dire che ora come ora non c’entri», spiega il pescivendolo Stefano Santina, «questa è speculazione, perché i granchi blu ci sono da un pezzo e non tutti sono così grandi». «Il pesce costa tanto perché siamo in fermo pesca», gli fa eco un collega.

Qualcuno, però, il dubbio ce l’ha. Come alla pescheria Ai Fari: «È una piaga, rompe le reti, mangia tutto, quindi potrebbe essere una concausa. O lo potrebbe comunque diventare presto».—

