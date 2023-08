La tesi di laurea sul granchio blu: «Qui non ci sono grossi predatori, servono piani seri per fermarlo»

Salito recentemente alla ribalta della cronaca per la sua pericolosità in ambiente marino, il granchio blu è stato oggetto di una tesi di laurea, un anno fa, di un 22enne sandonatese. Quando ancora l’argomento era riservato ai pochi esperti e ancora non era oggetto di discussioni e dibattiti in Veneto come in Italia, questo giovane studente del basso Piave ne aveva intuito la pericolosità e vicina invasione. Christian Faggiotto non ha dubbi: «Non ha veri predatori, possiamo solo pescarlo e fare attenzione alle acque di zavorra delle navi, servono anche piani di intervento seri per cercare di fermarlo».

La laurea sul granchio blu

Laureato in Scienze biologiche a Ferrara, aveva messo il Callinectes sapidus al centro di uno studio approfondito che suggeriva un piano di contenimento urgente per fermare la proliferazione oggi apparentemente infinita.

Curiosità vuole che suo zio, Giuseppe Faggiotto, anche lui sandonatese e gestore del noto Caffè degli Specchi a Trieste, oltre che del ristorante Tommaseo e la Bomboniera, in questi giorni abbia riempito proprio di granchi blu gli acquari del ristorante triestino nella omonima piazza Tommaseo. Sono pronti per essere cucinati al salto per chi li desiderasse. «La gente sta imparando a conoscerli», dice Faggiotto, «e inizia a chiederli assieme ad altri crostacei. Per questo motivo li abbiamo esposti nei nostri acquari».

Giuseppe Faggiotto, zio di Christian, sandonatese gestore del noto Caffè degli Specchi a Trieste, ha inseritil granchio blu nell’acquario del locale

Nella tesi di laurea di Christian Faggiotto sono approfonditi i risultati preliminari su presenza, classi di sesso e di età di Callinectes sapidus all’interno dei sistemi lagunari costieri del Delta del Po e il litorale veneziano. È stata studiata la popolazione in particolare nelle aree lacustri della Sacca di Scardovari e della Sacca del Canarin per verificarne lo stato di salute.

Chi è il granchio blu

«Il granchio blu», spiega il neo dottore «è un una specie alloctona di crostaceo originario della costa atlantica americana, capace di recare danni ingenti a ecosistemi e attività socio economiche. La specie è stata introdotta nel Mar Mediterraneo a partire dalla metà del secolo scorso e si ritiene che il vettore di introduzione sia stata l’acqua di zavorra di alcune navi.

«Il Callinectes sapidus» prosegue il biologo, «è un granchio di notevoli dimensioni, che abita estuari e acque costiere poco profonde. È una specie che tollera ampie escursioni di temperatura e che presenta un marcato dimorfismo sessuale. La sua dieta è onnivora ed è composta prevalentemente da gasteropodi, bivalvi, crostacei, piccoli pesci e piante. Il suo ciclo biologico comincia in acque ad alta salinità, caratteristica necessaria per la schiusa delle uova. Una volta che questa è avvenuta, le larve vengono trasportate al largo dalle correnti, dove si accrescono. In seguito, questi si spostano verso la costa e qui mutano fino ad otto volte prima di diventare giovani e poi adulti».

Nell’indagine, i parametri presi in considerazione sono stati sesso, larghezza e lunghezza del carapace, presenza o assenza di uova e data e luogo del ritrovamento. La larghezza media del carapace è stata di 15,5 centimetri per i maschi e di 15 per le femmine, mentre la lunghezza media del carapace è stata di 7,6 centimetri per i maschi e di 7,4 per le femmine. In particolare, per quanto riguarda i granchi di sesso maschile, la lunghezza va dai 3 ai 10,3 centimetri mentre la larghezza oscilla tra i 5,7 e i 20,5. Le femmine invece misurano tra i 3,2 e i 9,5 centimetri di lunghezza e tra i 7 e i 18 di larghezza.

«Il principale risultato che emergeva dalla ricerca», ricorda Faggiotto, che ora si specializzerà in Biologia marina all’Università di Genova per completare il suo percorso, «è che la popolazione nelle aree lacustri della Sacca di Scardovari e del Canarin è composta da adulti di taglia grande, con età compresa tra uno e due anni».

Pochi predatori

«È da sottolineare anche la facilità con la quale è possibile catturare questo granchio, fino a 30 kg di pescato con una singola rete», conclude Christian Faggiotto, «Nonostante venga utilizzata come risorsa commerciale, questa specie riesce a riprodursi in grande quantità, grazie anche al basso numero di predatori che lo possano cacciare. Esistono specie di squali, anche anguille, ma di fatto non ci sono predatori efficaci qui. Ne consegue che possono crearsi situazioni davvero molto dannose, non solo per la biodiversità locale, ma anche per le attività socioeconomiche legate alla pesca in loco. Ad oggi gli unici interventi possibili sono l’eradicazione per cattura diretta e un controllo più rigido delle acque di zavorra delle navi che sarebbe molto importante. Infine, sarebbe opportuno svolgere indagini più approfondite per capire l’entità della minaccia e, di conseguenza, per stilare dei piani di intervento adeguati e mirati a seconda della necessità».

Al ristorante di zio Giuseppe

Intanto, al ristorante Tommaseo di Trieste lo zio Giuseppe e lo chef del locale, assieme agli astici, hanno voluto proprio i granchi blu vivi in acquario e pronti per essere cucinati. Un modo gustoso per compiere il proprio dovere aiutando l’ecosistema.